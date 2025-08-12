Begin typing your search above and press return to search.
    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൻ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൻ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും മോ​ദി​യു​ടെ​യും ഏ​ജ​ന്റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൻ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൻ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വേ​ലി ത​ന്നെ വി​ള​വ് തി​ന്നു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി എ​ന്ത് നെ​റി​കേ​ടും ചെ​യ്യു​ന്ന കൊ​ള്ള​സം​ഘം പോ​ലെ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യും കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​രു​മെ​ന്ന് സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്ഹാ​ബ് വ​ർ​ക്ക​ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​രീ​ഫ് അ​റ​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ, ജി​ല്ല, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

