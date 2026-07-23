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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 July 2026 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 1:55 PM IST

    പാലക്കാട് സ്വദേശി ജുബൈലിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി

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    പാലക്കാട് സ്വദേശി ജുബൈലിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി
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    ഗിരീഷ് ചന്ദ്രദാസ്

    ജുബൈൽ: പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ അംഗവൽപറമ്പ് കണക്കരപ്പള്ളിയൽ ഗിരീഷ് ചന്ദ്രദാസ് (55) സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണം. ജുബൈലിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ്മാനായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.

    മാതാവ്: ശാരദ, ഭാര്യ: രേഖ, മകൻ: അഭിരാം. മൃതദേഹം നിലവിൽ ജുബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജുബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനറും ഇന്ത്യൻ എംബസി വളൻറിയറുമായ സൈഫുദ്ദീൻ പൊറ്റശ്ശേരി അറിയിച്ചു.

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    TAGS:Gulf NewssaudiiLatest NewsObituary
    News Summary - obituary
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