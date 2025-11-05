Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘നോ​ട്ട​ക് അ​വാ​ർ​ഡ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 12:54 PM IST

    ‘നോ​ട്ട​ക് അ​വാ​ർ​ഡ് 2025’ എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘നോ​ട്ട​ക് അ​വാ​ർ​ഡ് 2025’ എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത് ‘നോ​ട്ട​ക് നോ​ള​ജ് ആ​ന്‍ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി എ​ക്‌​സ്‌​പോ’ ന​വം​ബ​ർ 14 ന് ​ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ഗ​ല്ഭ്യം, ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ, സ്വ​ന്ത​മാ​യി പേ​റ്റ​ന്റ് നേ​ടു​ക​യും പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​വ​ർ, ന​വ​സം​ര​ഭ​ക​ർ, ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ ജൂ​റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് പ്ര​മു​ഖ​ർ ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളു​ന്ന ജൂ​റി അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രെ ന​വം​ബ​ർ 14 ന് ​ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ നോ​ട്ട​ക്കി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ബ​യോ​ഡേ​റ്റ knowtechrsc@gmail.comലേ​ക്ക് ന​വം​ബ​ർ 10 മു​ന്നേ ല​ഭി​ക്ക​ത്ത​ക്ക​വി​ധ​ത്തി​ൽ എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ അ​യ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. നോ​ട്ട​ക് അ​വാ​ർ​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 0507922071 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfawardinvitesEntries
    News Summary - ‘NOTAC Award 2025’ invites entries
    Similar News
    Next Story
    X