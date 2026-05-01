Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘നി​താ​ഖാ​ത്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 May 2026 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 1 May 2026 12:38 PM IST

    ‘നി​താ​ഖാ​ത് മു​ത്വ​വ​ർ’ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം കൂ​ടി തു​ട​രും; 3.4 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്​ടിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ൽ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘നി​താ​ഖാ​ത് മു​ത്വ​വ​ർ’ അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി 3,40,000 പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക വ​ഴി തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    സൗ​ദി തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന തി​രു​ത്ത​ൽ ഘ​ട്ട​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​തി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ൽ​ക​ര​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് പു​തി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​താ​ഖാ​ത് മു​ത്വ​വ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്വ​ദേ​ശി​വ​ൽ​ക​ര​ണ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വേ​ത​നം സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ ഡേ​റ്റ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക, മു​ഴു​സ​മ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ സൗ​ദി​ക​ളെ മാ​ത്രം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, ഓ​രോ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​െൻറ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​നും അ​വ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സ്വ​ദേ​ശി​വ​ൽ​ക​ര​ണ അ​നു​പാ​തം കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പു​തി​യ രീ​തി​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ൽ​ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക് പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും റെ​ഡ് കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nitaqatjobsministrysaudiigulf
    News Summary - ‘Nitaqat Muttawaar’ to continue for another three years; Ministry says 3.4 lakh jobs will be created
    Next Story
    X