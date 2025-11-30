Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightക​​രു​​വാ​​ര​​കു​​ണ്ട്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 7:47 AM IST

    ക​​രു​​വാ​​ര​​കു​​ണ്ട് പാ​​ലി​​യേ​​റ്റി​​വ് ജി​​ദ്ദ ചാ​​പ്റ്റ​​റി​​ന് പു​​തി​​യ ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​​രു​​വാ​​ര​​കു​​ണ്ട് പാ​​ലി​​യേ​​റ്റി​​വ് ജി​​ദ്ദ ചാ​​പ്റ്റ​​റി​​ന് പു​​തി​​യ ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ക​​രു​​വാ​​ര​​കു​​ണ്ട് പാ​​ലി​​യേ​​റ്റി​​വ് ജി​​ദ്ദ ചാ​​പ്റ്റ​​ർ ജ​​ന​​റ​​ൽ ബോ​​ഡി യോ​​ഗം

    Listen to this Article


    സി.​​ടി. ഹാ​​ഫി​​ദ് (പ്ര​​സി), ഗ​​ഫാ​​ർ മാ​​ട്ടു​​മ്മ​​ൽ (ജ​​ന. സെ​​ക്ര),

    ഷം​​സു​​ദ്ദീ​​ൻ ഇ​​ല്ലി​​ക്കു​​ത്ത് (ട്ര​​ഷ​​റ​​ർ)

    ജി​​ദ്ദ: ക​​രു​​വാ​​ര​​കു​​ണ്ട് പാ​​ലി​​യേ​​റ്റി​​വ് ജി​​ദ്ദ ചാ​​പ്റ്റ​​ർ (കെ.​​പി.​​ജെ.​​സി) ജ​​ന​​റ​​ൽ​​ബോ​​ഡി യോ​​ഗം സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു. ഉ​​പ​​ദേ​​ശ​​ക സ​​മി​​തി​​യം​​ഗം ഇ​​സ്മാ​​യി​​ൽ ക​​ല്ലാ​​യി ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്തു. ക​​രു​​വാ​​ര​​കു​​ണ്ട് പാ​​ലി​​യേ​​റ്റി​​വ് ജി​​ദ്ദ ചാ​​പ്റ്റ​​ർ പ്ര​​സി​​ഡ​​ൻ​​റ് ഹ​​നീ​​ഫ കു​​രു​​ക്ക​​ൾ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത വ​​ഹി​​ച്ചു. വാ​​ർ​​ഷി​​ക, സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ട്ര​​ഷ​​റ​​ർ ഇ.​​കെ. ഷം​​സു​​ദ്ദീ​​ൻ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ചു.

    എം.​​പി.​​എ ല​​ത്തീ​​ഫ്, ഉ​​സ്മാ​​ൻ കു​​ണ്ടു​​കാ​​വി​​ൽ, ഇ​​ല്യാ​​സ് ത​​രി​​ശ്, മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ​​ലി ന​​മ്പ്യ​​ൻ, ബ​​ഷീ​​ർ പു​​ത്തൂ​​ർ, ജാ​​ഫ​​ർ സാ​​ദി​​ഖ് എ​​ന്നി​​വ​​ർ സം​​സാ​​രി​​ച്ചു. ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി കു​​ഞ്ഞാ​​പ്പു സ്വാ​​ഗ​​ത​​വും സു​​നീ​​ർ കു​​രി​​ക്ക​​ൾ ന​​ന്ദി​​യും പ​​റ​​ഞ്ഞു. ജ​​ന​​റ​​ൽ ബോ​​ഡി യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ ക​​മ്മി​​റ്റി​​ക്ക് പു​​തി​​യ ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ളെ​​യും 21 അം​​ഗ എ​​ക്സി​​ക്യൂ​​ട്ടീ​​വ് അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്തു. വി.​​പി ജാ​​ഫ​​ർ ഇ​​പ്പൂ​​ട്ടി, മു​​ബീ​​ൻ പൊ​​റ്റ​​യി​​ൽ, അ​​ലി കേ​​ര​​ള എ​​ന്നി​​വ​​ർ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ന് നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി. ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ൾ: സി.​​ടി. ഹാ​​ഫി​​ദ് (പ്ര​​സി), കു​​ഞ്ഞാ​​പ്പു, അ​​ലി പു​​ന്ന​​ക്കാ​​ട് (വൈ​​സ് പ്ര​​സി), ഗ​​ഫാ​​ർ മാ​​ട്ടു​​മ്മ​​ൽ (ജ​​ന. സെ​​ക്ര), അ​​ക്ബ​​ർ നാ​​ണി കൊ​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ൻ, സു​​നീ​​ർ കു​​രി​​ക്ക​​ൾ (ജോ​​യി. സെ​​ക്ര), ഷം​​സു​​ദ്ദീ​​ൻ ഇ​​ല്ലി​​ക്കു​​ത്ത് (ട്ര​​ഷ​​റ​​ർ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:palliativegulfnewsJeddah ChapterKaruwarakund
    News Summary - New officers for Karuwarakund Palliative Jeddah Chapter
    Similar News
    Next Story
    X