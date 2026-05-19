    Posted On
    date_range 19 May 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 7:38 AM IST

    ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി

    (പ്ര​സി.), ഫ​സ​ൽ ചാ​ലാ​ട്

    (ജ​ന. സെ​ക്ര.), അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം തി​രൂ​ർ (ട്ര​ഷ.)

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്‌​സ് കേ​ര​ള​യു​ടെ (ബി.​ഡി.​കെ) പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. റി​യാ​ദ്​ മ​ല​സി​ലെ ചെ​റീ​സ് റ​സ്​​റ്റോ​റ​ൻ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ ഫോ​റം മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​സ്മാ​ൻ കോ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു. ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബി.​ഡി.​കെ സ്ഥാ​പ​ക​നും സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന വി​നോ​ദ് ഭാ​സ്ക​ര​നെ സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള അ​നു​ശോ​ച​ന കു​റി​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് 2026-27 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള 27 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    തൊ​മ്മി​ച്ച​ൻ കു​ട്ട​നാ​ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, ഡോ. ​കെ.​പി. ആ​മി​ന സെ​റി​ൻ (ര​ക്ഷാ.), ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൾ അ​സീ​സ്, ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൾ ഖാ​ദ​ർ, നി​ഹാ​സ് പാ​നൂ​ർ (ഉ​പ. സ​മി​തി), ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി (പ്ര​സി.), ഫ​സ​ൽ ചാ​ലാ​ട് (ജ​ന. സെ​ക്ര.), അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം തി​രൂ​ർ (ട്ര​ഷ.), ബി​നു കെ. ​തോ​മ​സ്, അ​മ​ലേ​ന്ദു (വൈ. ​പ്ര​സി.), അ​ൻ​സാ​ർ കാ​യം​കു​ളം, അ​നു​രാ​ജ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.). സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി നാ​സ​ർ തെ​ച്ചി, ഷ​ബീ​ർ, ഭാ​സ്ക​ര​ൻ (റി​യാ​ദ്), അ​ൻ​സാ​ർ, സ​ജി​ൽ (ദ​മാം, അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ), മാ​ത്യു, ഷാ​ന​വാ​സ്, അ​രു​ൺ (യാം​ബു), ബാ​ഷ, സു​ൽ​ഫി (മ​ക്ക), സ​ത്താ​ർ (ഖ​മീ​സ്, അ​ബ​ഹ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും മീ​ഡി​യ വി​ങ്​ ചു​മ​ത​ല​യി​ലേ​ക്ക് മ​ജീ​ദ് പ​തി​നാ​റി​ങ്ങ​ലി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. നി​ഹാ​സ് പാ​നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം തി​രൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:saudiiblood donorsNew office bearersSaudi Chapter
    News Summary - New office bearers for Blood Donors Kerala Saudi Chapter
