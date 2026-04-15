    date_range 15 April 2026 12:04 PM IST
    date_range 15 April 2026 12:04 PM IST

    ഓർമകളുടെയും ഐക്യത്തി​ന്റെയും പുതുവെളിച്ചം പാ​ള​യം മ​സൂ​ദ്, ദ​മ്മാം

    ഓർമകളുടെയും ഐക്യത്തി​ന്റെയും പുതുവെളിച്ചം പാ​ള​യം മ​സൂ​ദ്, ദ​മ്മാം
    കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തോ​ട് ഏ​റ്റ​വും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണ് വി​ഷു. ഇ​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു ക​ല​ണ്ട​ർ ദി​ന​ത്തി​​ന്റെ ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​മ​ല്ല; മ​റി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ന​ന്മ​യു​ടെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​കാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. ഐ​തി​ഹ്യ​ങ്ങ​ളും വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളും പ​ല​തു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം വി​ഷു എ​ന്ന​ത് വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​​ന്റെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​​ന്റെ​യും ഭാ​ഷ​യാ​ണ്.

    ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന​യു​ടെ മ​ഞ്ഞ​പ്പൊ​ൻ നി​റം, നി​ല​വി​ള​ക്കി​ന്റെ ശാ​ന്ത​പ്ര​കാ​ശം, ഉ​ണ​രു​ന്ന ക​ണ്ണു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ ഐ​ശ്വ​ര്യ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വി​ഷു​ക്ക​ണി, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ്നേ​ഹ​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ കൈ​നീ​ട്ടം... ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വി​ഷു​വി​നെ ഒ​രു ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​ത്. ഉ​ണ​ർ​ന്ന ക​ണ്ണു​ക​ൾ ആ​ദ്യം കാ​ണേ​ണ്ട​ത് ന​ന്മ​യും പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​മാ​ക​ണം എ​ന്ന ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് വി​ഷു​ക്ക​ണി​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ​ത്ത. അ​തി​നാ​ൽ, ഇ​തൊ​രു മ​താ​ചാ​ര​ത്തി​​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ, മാ​ന​വി​ക​ത​യെ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന സ്മ​ര​ണ​യാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​​ന്റെ ആ​ഢം​ബ​ര​മ​ല്ല, അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​​ന്റെ ആ​ത്മീ​യ​ത​യാ​ണ് വി​ഷു​വി​​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ജീ​വി​ത​ത്തെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​​ന്റെ വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും കാ​ണാ​നു​ള്ള ഒ​രു ക്ഷ​ണ​മാ​ണി​ത്. കൈ​നീ​ട്ട​ത്തി​​ന്റെ മ​ഹ​ത്വം അ​തി​ന്റെ തു​ക​യി​ല​ല്ല, മ​റി​ച്ച് കൈ​മാ​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്നേ​ഹ​ത്തി​ലും ക​രു​ത​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. ആ ​ചെ​റി​യ നാ​ണ​യ​ത്തു​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പോ​ലും ത​ല​മു​റ​ക​ളെ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു മാ​ന​സി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യം ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ബാ​ല്യ​കാ​ല​ത്തെ വി​ഷു ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ധു​ര്യ​മേ​റു​ന്ന​ത് പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലി​​ന്റെ ഇ​ത്ത​രം കൊ​ച്ചു ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. അ​യ​ൽ​വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന വി​ഷു​ക്ക​ട്ട​യും പാ​യ​സ​വും സ​ദ്യ​യു​മെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു ഉ​ത്സ​വ​ദി​ന​ത്തെ ന​നു​ത്ത ഓ​ർ​മ​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു. വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ രു​ചി ഓ​രോ വീ​ട്ടി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം. എ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി​യി​രു​ന്ന​ത് സ്നേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ​യും പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലി​​ന്റെ​യും ഒ​രേ മ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്തെ വി​ഷു ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഗു​ണം അ​തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക വ്യാ​പ്തി​യാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ടി​​ന്റെ നാ​ലു​ചു​വ​രു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ ആ ​സ​ന്തോ​ഷം നാ​ട്ടു​വ​ഴി​ക​ളി​ലേ​ക്കും അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഒ​രു വീ​ട്ടി​ലെ വി​ഭ​വം മ​റ്റൊ​രു വീ​ട്ടി​ലെ കു​ട്ടി​യു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​കു​ന്ന കാ​ലം. ജാ​തി​യും മ​ത​വും സാ​മ്പ​ത്തി​കാ​വ​സ്ഥ​യും മ​റ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​ർ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​ത്തി​​ന്റെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ​ത്. ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ മ​തി​ലു​ക​ൾ പ​ണി​യാ​ന​ല്ല, മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നാ​ണ് എ​ന്ന വ​ലി​യ പാ​ഠ​മാ​ണ് ആ ​കാ​ലം ന​മു​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പ്ര​കൃ​തി​യോ​ടു​ള്ള ക​ട​പ്പാ​ടും വി​ഷു​വി​​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക ത​ത്വ​ചി​ന്ത​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. ഭൂ​മി​യോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി​യും വി​ള​വി​നോ​ടു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും മി​ത​ത്വ​വു​മെ​ല്ലാം ഈ ​കാ​ർ​ഷി​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലു​ണ്ട്. മ​നു​ഷ്യ​​ന്റെ സ​മൃ​ദ്ധി പ്ര​കൃ​തി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന ബോ​ധ്യം ഇ​ത് ഓ​രോ മ​ല​യാ​ളി​യെ​യും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കേ​വ​ലം പു​റം​മോ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ചു​രു​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് വി​ഷു​വി​​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ​ന്ദേ​ശം ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്. ആ​ഘോ​ഷ​മെ​ന്ന​ത് സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്ത​ലി​െൻറ സം​സ്കാ​ര​മാ​ണ്. വി​ഭ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹം ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ, ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​​ന്റെ വേ​ദി​ക​ളാ​യി മാ​റേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    അ​യ​ൽ​വാ​സി​യു​ടെ വാ​തി​ൽ ത​ട്ടാ​നു​ള്ള മ​ടി​യി​ല്ലാ​യ്മ​യും സു​ഹൃ​ത്തി​​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് സ​ദ്യ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​വു​മാ​ണ് നാം ​തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. മ​നു​ഷ്യ​രെ അ​ക​റ്റു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ അ​വ​രെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​സ്കാ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തെ മ​ഹ​ത്ത​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​വി​ഷു കേ​വ​ല​മൊ​രു ച​ട​ങ്ങാ​യി മാ​റാ​തെ, ഉ​ള്ളി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​നെ പു​തു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ക​ട്ടെ. ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്നേ​ഹം നി​റ​ക്കാ​നും അ​ക​ൽ​ച്ച​യു​ടെ മ​തി​ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​നും ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണം. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും വി​ഷു​വി​​ന്റെ വെ​ളി​ച്ചം നി​റ​യ​ട്ടെ.

    News Summary - New light of memories and unity Camp Masood, Dammam
    Similar News
    Next Story
