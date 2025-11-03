Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 8:33 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 8:33 AM IST

    എം.​കെ. ഹാ​ജി ച​രി​ത്ര​പു​സ്ത​കം’ സൗ​ദി ത​ല പ്ര​കാ​ശ​നം

    എം.​കെ. ഹാ​ജി ച​രി​ത്ര​പു​സ്ത​കം’ സൗ​ദി ത​ല പ്ര​കാ​ശ​നം
    ‘എം.​കെ ഹാ​ജി ച​രി​ത്ര​പു​സ്ത​കം’ സൗ​ദി ത​ല പ്ര​കാ​ശ​നം മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി.​എ മ​ജീ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ബ്രാ​ഹിം പു​ന​ത്തി​ൽ ര​ചി​ച്ച 'എം.​കെ ഹാ​ജി ച​രി​ത്ര​പു​സ്ത​ക'​ത്തി​ന്റെ സൗ​ദി​ത​ല പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ

    മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി.​എ മ​ജീ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ, കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ​ക്ക് കോ​പ്പി ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ശ​ര​ണ​ർ​ക്കും അ​നാ​ഥ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ പോ​രാ​ടു​ക​യും സാ​മു​ദാ​യി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​യ​ത്നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു എം.​കെ ഹാ​ജി​യെ​ന്ന് കെ.​പി.​എ മ​ജീ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി.​കെ.​എ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ർ​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് ഫൗ​ണ്ട​ർ ആ​ൻ​ഡ് സി.​ഇ.​ഒ സു​നീ​ർ അ​ർ​ക്കാ​സ്, ചെ​മ്പ​ൻ അ​ബ്ബാ​സ്, സി.​എ​ച്ച് ബ​ഷീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മു​സ്ലി​യാ​ർ, സാ​ദി​ഖ​ലി തു​വ്വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. നാ​സ​ർ എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വി.​പി മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ വെ​ള്ളി​മാ​ടു​കു​ന്ന് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, ല​ത്തീ​ഫ് മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ങ്ങാ​ടി, ഹ​സ്സ​ൻ ബ​ത്തേ​രി, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി, നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് താ​മ​ര​ക്കു​ളം, ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഞാ​റ​ക്കോ​ട​ൻ, സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി, സാ​ബി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, ഹു​സൈ​ൻ ക​രി​ങ്ക​റ, ഷ​ക്കീ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X