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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 8:20 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 8:20 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര; മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം

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    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നാ​ല്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ് എ​ത്ത​ണം
    ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര; മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം
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    മ​ക്ക: ഹ​ജ്ജ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​ത​വു​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ യാ​ത്രാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​നും തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് ത​ന്നെ ചെ​ക്ക്-​ഇ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. യാ​ത്രാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് കൃ​ത്യം നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യേ​കം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ക​സ്​​റ്റം​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലും ഡി​പ്പാ​ർ​ച്ച​ർ ഗേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്ക​ണം. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ സു​ഗ​മ​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ ഒ​രി​ട​ത്തും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​െൻറ കീ​ഴി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള മു​ഴു​സ​മ​യ മേ​ൽ​നോ​ട്ട-​നി​യ​ന്ത്ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, നി​യ​ന്ത്ര​ണം, പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം നേ​ടി​യ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളും വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളും മ​റ്റ് സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ.

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    TAGS:makkahhajj pilgrimsGuidelinesSaudi Arabia
    News Summary - Ministry issues guidelines for return journey of Hajj pilgrims
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