മലയാളി ഹാജിമാർ പുണ്യഭൂമിയിൽ; കോഴിക്കോടുനിന്നുള്ള ആദ്യ സംഘം ഇന്ന് മക്കയിലെത്തും
മക്ക: ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടക പ്രവാഹം തുടരുന്നു. കൊച്ചി, കണ്ണൂർ എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻറുകൾ വഴിയുള്ള ഭൂരിഭാഗം ഹാജിമാരും ഇതിനോടകം മക്കയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകരുടെ യാത്ര വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിക്കും.
കരിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വിമാനം 145 തീർഥാടകരുമായി വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ പുറപ്പെടും. ഈ മാസം 17 വരെയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകാശ എയർ വിമാനങ്ങളിലായി ആകെ ഏഴ് സർവീസുകളാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ പ്രതിദിനം രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ വീതവും, അവസാന ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച ഒരു വിമാനവും സർവീസ് നടത്തും. ജിദ്ദ വിമാനത്താവളം വഴിയാണ് ഈ തീർഥാടകർ മക്കയിലെത്തുക.
കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള ഹാജിമാരുടെ യാത്ര വ്യാഴാഴ്ച സമാപിക്കും. ഒരാഴ്ചയിലധികമായി നീണ്ടുനിന്ന 13 വിമാന സർവീസുകളിലായി ആകെ 4,279 ഹാജിമാരാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. ഏപ്രിൽ 18 മുതൽ മക്കയിലെത്തിയ സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ തീർഥാടകർ ഇപ്പോൾ മദീന സന്ദർശനത്തിലാണ്.
എട്ട് മുതൽ 10 ദിവസം വരെ മദീനയിൽ ചെലവഴിച്ച ശേഷം ഹജ്ജിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങും. അതേസമയം, കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി വഴി നേരത്തെ മദീനയിലെത്തിയ ഹാജിമാരുടെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയായി. മദീനയിൽ നിന്നുള്ള അവസാന തീർഥാടക സംഘവും വ്യാഴാഴ്ച മക്കയിലേക്ക് തിരിക്കും.
ഇനി ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഹാജിമാരുടെ മദീന സന്ദർശനം. സമസ്ത ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലെത്തുന്ന ഹാജിമാരും ഹജ്ജിന് ശേഷമാണ് പ്രവാചക നഗരി സന്ദർശിക്കുക. ഭൂരിഭാഗം തീർഥാടകരും ഇഹ്റാം വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജിദ്ദ വഴി ഹാജിമാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും.
