Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Aug 2026 10:03 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2026 10:03 PM IST

    മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാർ: ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ല –റജബ് തയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാർ: ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ല –റജബ് തയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ
    cancel

    മക്ക: സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കിയ, പാകിസ്​താൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച ‘മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാർ’ സുരക്ഷാ-പ്രതിരോധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ചുവടുവെപ്പാണെന്ന് തുർക്കിയ പ്രസിഡൻറ്​ റജബ് തയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ വ്യക്തമാക്കി. കൂട്ടായ പ്രതിരോധ തത്വത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഈ കരാർ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ലെന്നും, മറിച്ച് മേഖലയിലെ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഇതി​െൻറ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാ​െൻറ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരമാണ് താൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് ‘എക്സ്’ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്​റ്റ്​ ചെയ്​ത പ്രസ്താവനയിൽ ഉർദുഗാൻ വ്യക്തമാക്കി. സൗദി കിരീടാവകാശിയുമായും പാകിസ്​താൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ശഹ്ബാസ് ഷരീഫുമായും നടത്തിയ സുപ്രധാന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ചരിത്രപരമായ കരാറിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചത്. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സുരക്ഷാബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം പ്രതിരോധ വ്യവസായ മേഖലയിൽ സംയുക്ത പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാനും ഈ കരാർ വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്​ട്ര നിയമത്തിലെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലൊന്നായ ഐക്യരാഷ്​ട്രസഭാ ചാർട്ടറിലെ 51-ാം അനുച്ഛേദം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കരാർ.

    മേഖലയിൽ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റ് സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കും. അന്താരാഷ്​ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനെ തുർക്കിയ തുടർന്നും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ സന്ദർശനവും ഉച്ചകോടിയിലെ തീരുമാനങ്ങളും മേഖലയ്ക്ക് നന്മയും ശാശ്വത സ്ഥിരതയും കൈവരുത്തുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ച തുർക്കിയ പ്രസിഡൻറ്​, പ്രാദേശിക സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വികസന സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും സംയുക്ത ഇച്ഛാശക്തിയാണ് ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:turkeymakkahdefense
    News Summary - മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാർ: ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ല –റജബ് തയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ
    Similar News
    Next Story
    X