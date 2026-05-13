Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹജ്ജ് ഒരുക്കം നേരിട്ട്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 May 2026 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 10:47 AM IST

    ഹജ്ജ് ഒരുക്കം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി മക്ക ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹജ്ജ് ഒരുക്കം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി മക്ക ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ
    cancel
    camera_alt

    ഹ​ജ്ജ് ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ മ​ക്ക മേ​ഖ​ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ മി​ശ്അ​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മക്ക: ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്കായി പുണ്യഭൂമി ഒരുങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്താൻ മക്ക മേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അമീർ സഊദ് ബിൻ മിശ്അൽ നേരിട്ടെത്തി. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലും സന്ദർശനം നടത്തിയ അദ്ദേഹം സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും പ്രവർത്തന രീതികളും പരിശോധിച്ചു.

    നവാരിയയിലെ ഹജ്ജ് സ്വീകരണ-മാർഗനിർദേശ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ആദ്യം സന്ദർശനം നടത്തിയത്. തീർഥാടകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ അദ്ദേഹം, കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രീ-അറേഞ്ച്മെൻറ് റൂമിലെത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി.

    തീർഥാടകർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായി താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക, ബസുകളുടെ വരവ് രേഖപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സേവനദാതാക്കളുമായി ഏകോപനം നടത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ, ബസ് ട്രാക്കിങ് സിസ്റ്റം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഗതാഗത പ്രവാഹം സുഗമമാക്കാനും നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുവരുത്തി.

    കരമാർഗ്ഗം എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വീകരണ ഹാളിലെ സൗകര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു. തീർഥാടകരെ അവരുടെ താമസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായും വേഗത്തിലും എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സുഗമമായ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവലോകനം ചെയ്തു.

    തുടർന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെത്തിയ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ, മതാഫിലെ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഹറമിലെ മൂന്നാമത്തെ സൗദി വിപുലീകരണ ഭാഗത്തെ പുരോഗതിയും വിലയിരുത്തി. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, തീർഥാടകരുടെ സുഗമമായ ചലനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരിച്ചു നൽകി.

    തീർഥാടകർക്ക് പരമാവധി സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതികളാണ് ഹറമിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.


    ഹജ്ജ് സേവനം: 4,500 വളൻറിയർമാരെ വിന്യസിക്കാൻ മുനിസിപ്പൽ മന്ത്രാലയം




    ജി​ദ്ദ: ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി സൗ​ദി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ, ഗ്രാ​മ​കാ​ര്യ, പാ​ർ​പ്പി​ട മ​ന്ത്രാ​ല​യം. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 4,500 പു​രു​ഷ-​വ​നി​താ വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​രെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും അ​നു​ബ​ന്ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​കെ 20,000 സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്താ​നു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ, ക​പ്പ​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, ക​ര അ​തി​ർ​ത്തി ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര വ​രെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​കും. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക, സൈ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ടീ​മു​ക​ളെ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പി​ന്തു​ണ​ക്കും. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ ഹ​ജ്ജ് അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ഈ ​ജ​ന​കീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ലി​യ സ​ഹാ​യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:deputy governormakkahhaj
    News Summary - Makkah Deputy Governor inspects Haj readiness on-site.
    Similar News
    Next Story
    X