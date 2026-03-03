Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദിയിൽ കുടുങ്ങിയ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 March 2026 6:08 PM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 6:08 PM IST

    സൗദിയിൽ കുടുങ്ങിയ ജി.സി.സി പൗരന്മാർക്ക് താമസമൊരുക്കി മക്ക ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്; 2500 ഹോട്ടൽ മുറികൾ സജ്ജം

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദിയിൽ കുടുങ്ങിയ ജി.സി.സി പൗരന്മാർക്ക് താമസമൊരുക്കി മക്ക ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്; 2500 ഹോട്ടൽ മുറികൾ സജ്ജം
    cancel

    മക്ക: സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ (ജി.സി.സി) പൗരന്മാർക്ക് താമസമൊരുക്കാൻ മക്ക ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്. സൽമാൻ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം 2,500 ഹോട്ടൽ മുറികളാണ് ഇതിനായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ജി.സി.സി പൗരന്മാർക്ക് സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി മടങ്ങാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നത് വരെ അവർക്ക് മാന്യമായ താമസസൗകര്യവും ആതിഥ്യമര്യാദയും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി.

    എല്ലാവിധ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ 2,500 മുറികളാണ് ഇതിനായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മക്ക ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് ടൂറിസം കമ്മിറ്റി മേധാവി അബ്​ദുൽ മുഹ്സിൻ അൽഅജ്‌ലാൻ അറിയിച്ചു. താമസത്തിന് പുറമെ, പൗരന്മാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായുള്ള മറ്റ് സഹായ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും. സൗദി അറേബ്യയുടെ വിശിഷ്ടമായ ആതിഥ്യമര്യാദയുടെ അംബാസഡർമാരാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:makkahGCCsaudhi arabiaWar
    News Summary - Makkah Chamber prepares accommodation for GCC citizens stranded in Saudi Arabia; 2500 hotel rooms ready
    Similar News
    Next Story
    X