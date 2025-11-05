കെ.പി.എ. മജീദിന് സ്വീകരണംtext_fields
ജിദ്ദ: മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റും തിരൂരങ്ങാടി നിയോജക മണ്ഡലം എം.എൽ.എയുമായ കെ.പി.എ മജീദ് ന് ജിദ്ദ തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി.
ലക്കി ദർബാർ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പ്രോഗ്രാം ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ് ജാഫർ വെന്നിയൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന എസ്.ഐ.ആർ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളെക്കുറിച്ചും തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും കെ.പി.എ മജീദ് എം.എൽ.എ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഇസ്ഹാഖ് പൂണ്ടോളി മലപ്പുറം ജില്ല കെ.എം.എം.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉനൈസ് കരുമ്പിൽ, സീതി കൊളക്കാടൻ, മണ്ഡലം ചെയർമാൻ പി.കെ.സുഹൈൽ, മണ്ഡലം ജന. സെക്രട്ടറി റഷീദ് കോഴിക്കോടൻ, അബുസ്സമദ് പൊറ്റയിൽ, റഫീഖ് പന്താരങ്ങാടി, ഇബ്രാഹിംകുട്ടി നന്നമ്പ്ര, സക്കരിയ നന്നമ്പ്ര, റഫീഖ് കൂളത്ത്, കെ.കെ മുസ്തഫ, പി.എം അഷ്റഫ്, ഗഫൂർ പൂങ്ങാടൻ, സമീർ പെരുമണ്ണ, മുഹമ്മദലി പന്താരങ്ങാടി, ഷരീഫ് തെന്നല, ഗഫൂർ പൂങ്ങാടൻ, മൊഹ്യുദ്ദീൻ താപ്പി, ശമീം താപ്പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരം മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ് ജാഫർ വെന്നിയൂർ എം.എൽ.എക്ക് കൈമാറി.
