Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 12:50 PM IST

    കെ.​പി.​എ. മ​ജീ​ദി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം

    കെ.​പി.​എ. മ​ജീ​ദി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം
    കെ.​പി.​എ മ​ജീ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജാ​ഫ​ർ വെ​ന്നി​യൂ​ർ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ കെ.​പി.​എ മ​ജീ​ദ് ന് ​ജി​ദ്ദ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    ല​ക്കി ദ​ർ​ബാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാം ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി മു​സ്ത​ഫ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജാ​ഫ​ർ വെ​ന്നി​യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും കെ.​പി.​എ മ​ജീ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​എം.​സി വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​നൈ​സ് ക​രു​മ്പി​ൽ, സീ​തി കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ, മ​ണ്ഡ​ലം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​കെ.​സു​ഹൈ​ൽ, മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ, അ​ബു​സ്സ​മ​ദ്‌ പൊ​റ്റ​യി​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് പ​ന്താ​ര​ങ്ങാ​ടി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ട്ടി ന​ന്ന​മ്പ്ര, സ​ക്ക​രി​യ ന​ന്ന​മ്പ്ര, റ​ഫീ​ഖ് കൂ​ള​ത്ത്, കെ.​കെ മു​സ്ത​ഫ, പി.​എം അ​ഷ്റ​ഫ്, ഗ​ഫൂ​ർ പൂ​ങ്ങാ​ട​ൻ, സ​മീ​ർ പെ​രു​മ​ണ്ണ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പ​ന്താ​ര​ങ്ങാ​ടി, ഷ​രീ​ഫ് തെ​ന്ന​ല, ഗ​ഫൂ​ർ പൂ​ങ്ങാ​ട​ൻ, മൊ​ഹ്യു​ദ്ദീ​ൻ താ​പ്പി, ശ​മീം താ​പ്പി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജാ​ഫ​ർ വെ​ന്നി​യൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    X