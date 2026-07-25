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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 July 2026 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 10:22 AM IST

    വിദ്യാഭ്യാസ മേന്മാ പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്ത് ഖസീം പ്രവാസി സംഘം

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    വിദ്യാഭ്യാസ മേന്മാ പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്ത് ഖസീം പ്രവാസി സംഘം
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    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ന്മാ പു​ര​സ്കാ​രം വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബുറൈദ: ഖസീം പ്രവാസി സംഘം അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേന്മാ പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്തു. എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വർഷം തോറും നൽകിവരുന്നതാണ് ഈ പുരസ്കാരം.

    ബുറൈദയിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ ഉനൈസ സനാഇയ്യ യൂനിറ്റ് അംഗം ഷിബു മണികണ്ഠൻ നായരുടെ മകൾ വി.എസ്. ഭദ്ര അർഹയായ പുരസ്കാരം ഖസീം പ്രവാസി സംഘം രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം ബാബു കിളിമാനൂർ കൈമാറി. വിദ്യാർഥിക്ക് വേണ്ടി പ്രവാസി സംഘം ഉനൈസ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അനിൽ കുമാർ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.

    ചടങ്ങിൽ പ്രവാസി സംഘം മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ഷാജി വയനാട്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണി കണിയാപുരം, പ്രസിഡൻറ് നിഷാദ് പാലക്കാട്, ട്രഷറർ റഷീദ് മൊയ്‌ദീൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. കേന്ദ്ര-ഏരിയ-യൂനിറ് തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരും കുടുംബവേദി, ബാലവേദി പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

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    TAGS:saudiigulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Khaseem Pravasi Sangh distributed the Education Excellence Award
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