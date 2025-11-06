Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    6 Nov 2025 8:28 AM IST
    Updated On
    6 Nov 2025 8:28 AM IST

    കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് 69ാമ​ത് കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. എ​ട​പ്പ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി ആ​ലു​വ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ് ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ൻ​സാ​ർ വ​ർ​ക്ക​ല ക​വി​ത ചൊ​ല്ലി.

    അ​ജീ​ഷ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ് (കൊ​ച്ചി​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ), സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ (പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ അ​സോ), ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി (ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്‌​സ് കേ​ര​ള), നൗ​ഷാ​ദ് പ​ള്ള​ത്ത് (റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ്), ഷാ​ന​വാ​സ് (ബെ​സ്റ്റ് വേ), ​സ​ന​ൽ​കു​മാ​ർ (ജി.​എം.​എ​ഫ്), അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി (ഡ​ബ്ലി​യു.​എം.​എ​ഫ്), നി​സാം കാ​യം​കു​ളം (ക​സ​വ്), അ​സീ​സ് (ജി.​എം.​എ​ഫ്), സ​ജീ​ർ (ടു​ഡേ​യ്സ് റി​യാ​ദ്), എ​ട​പ്പ വി​മ​ൻ​സ് ക​ള​ക്റ്റീ​വ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സ്രി​യ ജി​ബി​ൻ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം എം. ​സാ​ലി ആ​ലു​വ, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​ഷാ​ദ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ, സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​സീ​ർ കോ​ത​മം​ഗ​ലം, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം നാ​സ​ർ ആ​ലു​വ എ​ന്നി​വ​ർ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മ​ധു​ര വി​ത​ര​ണ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഭാ​ഷ് അ​മ്പാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യി​ൻ​റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​മീ​ർ കാ​ക്ക​നാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

