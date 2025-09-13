Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:51 AM IST

    കെ.​ഡി.​എം.​എ​ഫ് പ​ണ്ഡി​ത പ്ര​തി​ഭ പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല മു​സ്‍ലിം ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ (കെ.​ഡി.​എം.​എ​ഫ് റി​യാ​ദ്) ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പാ​റ​ന്നൂ​ര്‍ ഉ​സ്താ​ദ് സ്മാ​ര​ക പ​ണ്ഡി​ത പ്ര​തി​ഭ പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ​സ്ത കേ​ന്ദ്ര മു​ശാ​വ​റ അം​ഗ​വും പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നു​മാ​യ ഒ​ള​വ​ണ്ണ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ ദാ​രി​മി​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്ര​വും ഫ​ല​ക​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ല്‍ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്‌​രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. പ​ണ്ഡി​ത​ന്‍മാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് പു​ണ്യ​പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ല്‍കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്റെ ആ​വി​ര്‍ഭാ​വ​കാ​ലം മു​ത​ല്‍ തു​ട​രു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ്. ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും അ​വ​ഗാ​ഹ​മു​ള്ള പ​ണ്ഡി​ത​നാ​യ ഒ​ള​വ​ണ്ണ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ ദാ​രി​മി മ​ഹാ പ​ണ്ഡി​ത​നും സ​മ​സ്ത​യു​ടെ ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന പാ​റ​ന്നൂ​ര്‍ പി.​പി ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​സ്‌​ലി​യാ​രു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള അ​വാ​ര്‍ഡി​ന് തി​ക​ച്ചും അ​ര്‍ഹ​നാ​ണ്.

    വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി ഒ​ന്നി​ച്ച് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഹാ​ന്മാ​ര്‍ കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്ന അ​തേ രീ​തി​യി​ല്‍ ഇ​സ്‍ലാം ഇ​വി​ടെ നി​ല​നി​ല്‍ക്ക​ണം. അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് സ​മ​സ്ത പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​മ​സ്ത​യെ ത​ക​ര്‍ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു ശ​ക്തി​ക്കും സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും ജി​ഫ്‌​രി ത​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.മു​സ്‌​ലിം​സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മാ​ര്‍ഗ​ത്തി​ല്‍ ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് സ​മ​സ്ത​യെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ല്‍ സ​മ​സ്ത ന​ല്‍കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ നി​സ്തു​ല​മാ​ണ്. ആ​ത്മീ​യ വ​ഴി​യി​ല്‍ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ ദൈ​വ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ല്‍ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ സാ​ധാ​ര​ണ മ​നു​ഷ്യ​രെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് സ​മ​സ്ത. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ചേ​ര്‍ത്തു​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന, കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ത​മാ​ണ് ഇ​സ്‍ലാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ മു​ബ​ശ്ശി​ര്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍ ജ​മു​ല്ലൈ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഖാ​ളി സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര സ​മ​ര്‍പ്പ​ണം ന​ട​ത്തി.

    കെ.​ഡി.​എം.​എ​ഫ് മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​സ്ത​ഫ ബാ​ഖ​വി പെ​രു​മു​ഖം അ​വാ​ര്‍ഡ് ജേ​താ​വി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദ് മ​ച്ച​ക്കു​ളം പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്രം വാ​യി​ച്ചു. സ​മ​സ്ത സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ഉ​മ​ര്‍ ഫൈ​സി മു​ക്കം, മു​ശാ​വ​റ അം​ഗം എ.​വി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ മു​സ്‌​ലി​യാ​ര്‍, എം.​കെ രാ​ഘ​വ​ന്‍ എം.​പി, അ​ഡ്വ. പി.​ടി.​എ റ​ഹീം എം.​എ​ല്‍.​എ, എം.​പി അ​ബ്ദു​ല്‍ഗ​ഫൂ​ര്‍ (സൂ​ര്യ), ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​പ്ര​വീ​ണ്‍കു​മാ​ര്‍, സു​പ്ര​ഭാ​തം സി.​ഇ.​ഒ മു​സ്ത​ഫ മു​ണ്ടു​പാ​റ, സ​മ​സ്ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ര്‍ഡ് ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ കെ. ​മോ​യി​ന്‍കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​ര്‍, ശ​മീ​ര്‍ പു​ത്തൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഒ.​പി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​റ്റി​ക്ക​ട​വ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ ക​രീം പ​യോ​ണ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

