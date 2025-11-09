Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:59 AM IST

    ക​സ​വ് ക​ലാ​വേ​ദി ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ ‘കാ​യ​ല​രി​ക​ത്ത്’

    ക​സ​വ് ക​ലാ​വേ​ദി ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ ‘കാ​യ​ല​രി​ക​ത്ത്’
    ക​സ​വ് ക​ലാ​വേ​ദി ഒ​രു​ക്കി​യ ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ ‘കാ​യ​ല​രി​ക​ത്ത്’ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സി​ദ്ദി​ഖ് തു​വ്വൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ക​സ​വ് ക​ലാ​വേ​ദി ഒ​രു​ക്കി​യ ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ ‘കാ​യ​ല​രി​ക​ത്ത്’ മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യ ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ അ​യ​വി​റ​ക്കി ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യി.

    മ​ല​യാ​ള ഗാ​ന​ശാ​ഖ​ക്ക് നി​സ്തു​ല​ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച ഇ​തി​ഹാ​സ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​സ്​​റ്റ​ർ, രാ​ഘ​വ​ൻ മാ​സ്​​റ്റ​ർ, എം.​എ​സ്. ബാ​ബു​രാ​ജ്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, എ​ച്ച്. മ​ഹ്ബൂ​ബ്, എ​ൽ.​ആ​ർ. ഈ​ശ്വ​രി, പി. ​ലീ​ല, പി. ​സു​ശീ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​ഭാ​ധ​ന​രു​ടെ നി​ര​വ​ധി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി പ്ര​വാ​സി ഗാ​യ​ക​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൾ റ​ഊ​ഫ് തൃ​ശൂർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ സം​ഗീ​ത മ​ധു​രം നി​റ​ഞ്ഞ ഗൃ​ഹാ​തു​ര ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യി.

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സി​ദ്ദി​ഖ് തു​വ്വൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ലീം ചാ​ലി​യം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി.​പി. സ​ലീം (ആ​ന​ങ്ങാ​ടി), നി​സാം കാ​യം​കു​ളം, ഷ​റ​ഫു തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, സ​ലീം ബ​ത്തേ​രി, സ​ലീം ആ​ർ​ത്തി​യി​ൽ, ആ​ഷി​ഫ് ആ​ല​ത്തൂ​ർ, റ​ഈ​സ് എ​ട​ശേ​രി, റി​യാ​സ് ബാ​ബു മോ​ങ്ങം, സി​ദ്ധീ​ഖ് ക​ല്ലൂ​പ​റ​മ്പ​ൻ, അ​സ്‌​ലം പാ​ല​ത്ത്, നാ​സ​ർ ക​ല്ല​റ, ഉ​മ​ർ അ​മാ​ന​ത്ത്, ഹ​മീ​ദ് ജി ​ഫോ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​നാ​ഫ് മ​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബ​നൂ​ജ് പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പ്പാ​ടം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ദ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, എം.​പി. മു​സ​മ്മി​ൽ, സ​ഈ​ദ് ക​ല്ലാ​യി, ഷി​റാ​സ് കൊ​ല്ലം, റ​ഷീ​ദ് കാ​യം​കു​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ക​സ​വ് ഗാ​യ​ക​രാ​യ അ​മീ​ർ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, അ​ന​സ് മാ​ണി​യൂ​ർ, നി​ഷാ​ദ് ന​ടു​വി​ൽ, ദി​ൽ​ഷാ​ദ് കൊ​ല്ലം, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര, രാ​ജി റെ​ജി​നോ​ൾ​ഡ്, ജാ​സ്മി​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, പാ​ത്തു നി​സാം, ഇ​ശ​ൽ ആ​ഷി​ഫ്, ഇ​ബ്റ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ബീ​ഗം നാ​സ​ർ, ക​ബീ​ർ എ​ട​പ്പാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു.

    സു​ബി​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​വും ബി​ജു ത​ബ​ല​യും സ​ലിം വ​ട​ക്ക​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു.

    X