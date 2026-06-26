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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 7:24 AM IST

    കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി റിയാദിൽ നിര്യാതനായി

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    കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി റിയാദിൽ നിര്യാതനായി
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    ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്

    റി​യാ​ദ്: കോ​ട്ട​യം കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ചോ​റ്റി സ്വ​ദേ​ശി​യും പാ​റ​ത്തോ​ട് സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ പു​തു​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് (ഷാ​മോ​ൻ - 50) റി​യാ​ദി​ന് സ​മീ​പം അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദി​ല​ത്തി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മാ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം.

    അ​സ്വ​സ്ഥ​ത ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട ഉ​ട​ൻ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ചോ​റ്റി പു​തു​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് - ന​സീ​മ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്.ക​ഴി​ഞ്ഞ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്താ​ണ് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പു​തി​യ വി​സ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും സൗ​ദി​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ക​യും പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​പ​ണ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഭാ​ര്യ: റ​മീ​സ ഷാ​ഹു​ൽ (ഫൗ​സി). മ​ക്ക​ൾ: യ​ഹ്‌​യ ഫാ​ബി, ഫ​ഹ​ദ്. മൃ​ത​ദേ​ഹം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ്​ കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി റ​ഷീ​ദി​െൻറ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളാ​യ ഹ​സ​ൻ​കു​ട്ടി, അ​സ്​​ലം, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

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    TAGS:RiyadhheartattackKanjirapally
    News Summary - Kanjirappally Native Passes Away in Riyadh
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