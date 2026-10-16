Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഡോ. ഹൈമക്ക് ജുബൈൽ ഒ.ഐ.സി.സിയുടെ ആദരം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ഹൈമക്ക് ജുബൈൽ ഒ.ഐ.സി.സിയുടെ ആദരം
    cancel
    camera_alt


    എം.ബി.ബി.എസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ


    ഡോ. ഹൈമയെ ജുബൈൽ ഒ.ഐ.സി.സി ആദരിക്കുന്നു.




    ജുബൈൽ: എം.ബി.ബി.എസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ജുബൈൽ ഒ.ഐ.സി.സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം അബ്ദുൽ റഷീദിന്റെ മകൾ ഡോ. ഹൈമയെ ഒ.ഐ.സി.സി ആദരിച്ചു. ജുബൈൽ ഒ.ഐ.സി.സി ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് നജീബ് നസീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ, ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഇ. കെ. സലീം സംഘടനയുടെ ഉപഹാരം കൈമാറി.

    ചടങ്ങിൽ ശിഹാബ് കായംകുളം, വിൽസൺ തടത്തിൽ, ലിബി ജെയിംസ്, അജ്മൽ താഹ, അൻഷാദ് ആദം, ഷമീം, വൈശാഖ്, മനോജ്, ഷാജിദ് കാക്കൂർ, നിതിൻ, ജെയിംസ് കൈപ്പള്ളിൽ, എൻ.പി.റിയാസ് , നജുമുനിസ്സ റിയാസ്, ദിവ്യ മനോജ്, പ്രിയ അരുൺ, ജ്യോതിഷ്, അനിൽ കണ്ണൂർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ജുബൈൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിൽസൺ പാനായിക്കുളം സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അരുൺ കല്ലറ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Dr Haima Honored By Jubail OICC
    Next Story
    X