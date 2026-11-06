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    മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി

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    മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി
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    ജുബൈൽ: മഹാരാഷ്ട്ര റായ്ഗഡ് അലിബാഗ് സ്വദേശിയായ ഹേമന്ത് പാണ്ഡുരംഗ് മോഹിതെ (58) ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി. ജുബൈലിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. പാണ്ഡുരംഗ് ജാനു മോഹിതെ-ബാർകുബായ് എന്നിവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ. ഭാര്യ: സുവർണ ഹേമന്ത. മക്കൾ: ഋഷിൽ, ബിദുല.

    മൃതദേഹം ജുബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജുബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലീം ആലപ്പുഴ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Hemant Pandurang Mohite Dies Jubail
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