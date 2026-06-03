‘ജോസഫിെൻറ എഴുത്തുലോകം’ സാഹിത്യ ചർച്ച നാളെtext_fields
റിയാദ്: പ്രിയദർശിനി പബ്ലിക്കേഷൻ സൗദി ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്ന ‘എഴുത്തുകാരും പുസ്തകങ്ങളും’ എന്ന സാഹിത്യാസ്വാദന പരമ്പരയുടെ പുതിയ ലക്കം വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴിന് ബത്ഹയിലെ ഡി പാലസ് ഹോട്ടലിൽ നടക്കും. ‘ജോസഫിെൻറ എഴുത്ത് ലോകം’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രവാസ ലോകത്തെ ശ്രദ്ധേയനായ എഴുത്തുകാരൻ ജോസഫ് അതിരുങ്കൽ തെൻറ എഴുത്തുയാത്രയും സാഹിത്യാനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കും.
എട്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവായ അദ്ദേഹത്തിെൻറ കൃതികളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചർച്ചകളും ഈ ചടങ്ങിെൻറ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. റിയാദിലെ എഴുത്തുകാരും വായനക്കാരും പങ്കെടുക്കുന്ന, ഏറെ വിജ്ഞാനപ്രദവും പ്രചോദനാത്മകവുമായ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വായനയും എഴുത്തും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സംഘാടകർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
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