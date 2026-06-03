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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 8:31 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 8:31 PM IST

    ‘ജോസഫി​െൻറ എഴുത്തുലോകം’ സാഹിത്യ ചർച്ച നാളെ

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    ‘ജോസഫി​െൻറ എഴുത്തുലോകം’ സാഹിത്യ ചർച്ച നാളെ
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    റിയാദ്: പ്രിയദർശിനി പബ്ലിക്കേഷൻ സൗദി ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്ന ‘എഴുത്തുകാരും പുസ്തകങ്ങളും’ എന്ന സാഹിത്യാസ്വാദന പരമ്പരയുടെ പുതിയ ലക്കം വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴിന്​ ബത്ഹയിലെ ഡി പാലസ് ഹോട്ടലിൽ നടക്കും. ‘ജോസഫി​െൻറ എഴുത്ത് ലോകം’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രവാസ ലോകത്തെ ശ്രദ്ധേയനായ എഴുത്തുകാരൻ ജോസഫ് അതിരുങ്കൽ ത​െൻറ എഴുത്തുയാത്രയും സാഹിത്യാനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കും.

    എട്ട്​ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവായ അദ്ദേഹത്തി​െൻറ കൃതികളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചർച്ചകളും ഈ ചടങ്ങി​െൻറ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. റിയാദിലെ എഴുത്തുകാരും വായനക്കാരും പങ്കെടുക്കുന്ന, ഏറെ വിജ്ഞാനപ്രദവും പ്രചോദനാത്മകവുമായ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വായനയും എഴുത്തും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സംഘാടകർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:gulfLiterary DiscussionLiteature
    News Summary - ‘Joseph’s World of Writing’ literary discussion tomorrow
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