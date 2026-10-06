ദമ്മാമിൽ ‘ജോളിവുഡ് സ്റ്റോറി’ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു

ദമ്മാമിൽ ‘ജോളിവുഡ് സ്റ്റോറി’ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ദമ്മാം: പ്രമുഖവ്യവസായിയും, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവും, സാംസ്കാരികപ്രവർത്തകനുമായ ജോളി ലോനപ്പന്റെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന 'ജോളിവുഡ് സ്റ്റോറി' ദമ്മാമിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു. സൗദി മലയാളി സമാജം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രൗഡഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും, സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനുമായ എം.എൻ കാരശ്ശേരി പ്രസിദ്ധ കഥാകൃത്തും, മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ പി.കെ പാറക്കടവിന് കോപ്പി നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവ്വചിച്ചത്.
സമാജം പ്രസിഡന്റ് സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സമാജം ദേശീയാധ്യക്ഷനും, ഡെസ്റ്റിനി ബുക്ക്സ് എം.ഡിയുമായ മാലിക് മഖ്ബൂൽ പ്രസാധക പ്രഭാഷണം നടത്തി. ദമ്മാമിലെ സാമൂഹികരാഷ്ടീയ രംഗത്തെ സമാദരണീയ വ്യക്തിത്വവും, ബദ്ർ അൽ റാബി മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ അഹമ്മദ് പുളിക്കൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി.
ഡോക്ടർ സിന്ധു ബിനു പുസ്തകപരിചയം നിർവ്വഹിച്ചു. നാട്ടുമ്പുറത്തെ ഒരു സാധാരണ സർക്കാർ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറുബാലൻ, മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച സ്വപ്നങ്ങളും, സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയും കൈമുതലാക്കി പഠിച്ചു മിടുക്കനായതിന്റെയും, ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ കയറി, സ്വന്തം ദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് അന്യദേശങ്ങളിൽ വിപുലമായ വ്യവസായസാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയതിന്റെയും വിസ്മയചിത്രം വരച്ചുകാട്ടുന്ന മനോഹരമായ രചനയാണ് ജോളിവുഡ് സ്റ്റോറി. ഈ പുസ്തകം കോഴിക്കോട് ഡെസ്റ്റിനി ബുക്ക്സ് ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തുനിന്നും അബ്ദുൽ ഖാദർ വാണിയമ്പലം, പ്രദീപ് കൊട്ടിയം,ബിജു കല്ലുമല, ഷാജി മതിലകം, നാസ് വക്കം എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. ഡോ. ലീന ജോളി, മൻസൂർ പള്ളൂർ, ആലിക്കുട്ടി ഒളവട്ടൂർ, നൗഫൽ പാലക്കോടത്ത്, ഡോക്ടർ മഹമൂദ് മൂത്തേടത്ത്, വി.ജെ നസ്റുദ്ധീൻ, പി.ടി അലവി, ആൽബിൻ ജോസഫ്, രഞ്ജിത്ത് വടകര, ഡോ. ബിജു വർഗീസ്, അഷ്റഫ് ആളത്ത്, ശംസുദ്ധീൻ പള്ളിയാളി, നൗഷാദ് തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മുഖ്യാതിഥികളായ എം.എൻ കാരശ്ശേരിക്കുള്ള സമാജത്തിന്റെ ആദരവ് മുരളീധരൻ, ജേക്കബ് ഉതുപ്പ്, ആസിഫ് താനൂർ എന്നിവർ ചേർന്നും, പി കെ പാറക്കടവിനുള്ള ആദരവ് നജ്മുസമാൻ, ഹുസൈൻ ചമ്പോളിൽ, വിനോദ് കുഞ്ഞ് എന്നിവർ ചേർന്നും സമർപ്പിച്ചു.
രചയിതാവ് ജോളി ലോനപ്പനുള്ള സമാജത്തിന്റെ ആദരവ് എം.എൻ കാരശ്ശേരി സമ്മാനിച്ചു. മലയാളി സമാജം ഭാരവാഹികളായ ഫബിനാ നജ്മുസമാൻ, ലീനാ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, ബിനു കുഞ്ഞ്, ബിനു പുരുഷോത്തമൻ, ഹുസ്ന ആസിഫ്, ഹമീദ് കാണിച്ചാട്ടിൽ, റൗഫ് ചാവക്കാട്, ഷാജു അഞ്ചേരി, അസ്ഹർ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, സരള ജേക്കബ്, നിഖിൽ മുരളീധരൻ, എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
പ്രവിശ്യയിലെ പ്രമുഖരായ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിച്ച ഗാനങ്ങളും, കവിതകളും, നൃത്തങ്ങളുമെല്ലാം ചടങ്ങിന് മോടി കൂട്ടി. വിസ്മയാ സജീഷ് സമാജം അവതരണഗാനത്തിന്റെ നൃത്താവിഷ്കാരം അവതരിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഷനീബ് അബൂബക്കർ സ്വാഗതവും നസീർ പുന്നപ്ര നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ അജി വർഗീസ്, ദിവ്യാ നവീൻ എന്നിവർ അവതാരകരായിരുന്നു.
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