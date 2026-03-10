Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇ​റാ​ൻ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 March 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 10 March 2026 12:39 PM IST

    ഇ​റാ​ൻ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്നു; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​റാ​ൻ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്നു; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ
    cancel

    റി​യാ​ദ്: അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റാ​ൻ പാ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​റാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ഇ​ത്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നോ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഏ​ത​റ്റം വ​രെ​യും

    രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി​ക്ക് പൂ​ർ​ണ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സി​വി​ലി​യ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ, എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്​​ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ശ്ര​മ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്ലെ​ന്ന ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന വെ​റും വാ​ക്കാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത്ത​രം സ​മാ​ധാ​നാ​ഹ്വാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഇ​റാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നോ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നോ ഉ​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    വ്യോ​മ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും

    ഇ​റാ​നി​യ​ൻ മി​സൈ​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ഡ്രോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും ജി.​സി.​സി സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യോ​മ പ​ട്രോ​ളി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ. ഇ​റാ​​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​കോ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് ഭാ​വി​യി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും സൗ​ദി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.വ്യാ​പ​ക​മാ​യ യു​ദ്ധ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഇ​റാ​ൻ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​റാ​ന്റെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​വേ​ക​ശൂ​ന്യ​മാ​ണ്. സ​മാ​ധാ​ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഈ ​നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​റാ​ൻ വ​ലി​യ ന​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IranwarningSaudi Arabia
    News Summary - Iran is breaking its promises; Saudi Arabia issues warning
    Similar News
    Next Story
    X