Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    24 Aug 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 6:45 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ക്ക റീ​ജനി​ൽ 'പൗ​രസ​ഭ' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    icf makkah
    ഐ.​സി.​എ​ഫ്. മ​ക്ക റീ​ജനി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പൗ​ര സ​ഭ’​യി​ൽനി​ന്ന്

    മ​ക്ക: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ക്ക റീ​ജനി​ൽ നീ​തി സ്വാ​ത​ന്ത്ര​മാ​വ​ട്ടെ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ‘പൗ​രസ​ഭ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ക്ക​യി​ലെ ഡി​വി​ഷ​ൻ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ‘പൗ​രസ​ഭ’​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഹ​റം, ത​ൻ​ഈ​മ്, വാ​ദി സ​രീ​ഫ്, മി​ന, ജ​ബ​ൽ നൂ​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഖ​ലീ​ൽ, കി​സ് വ​തു​ൽ ക​അ്ബ എ​ന്നീ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ മ​ക്ക​യി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സമൂഹ മ​ത രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​തേ​ത​ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ​യെ ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി​യും രാ​ജ്യം നേ​രി​ടു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലും പൗ​ര​സ​ഭ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും തു​ല്യ​നീ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു മ​ത​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ന്യു​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന നീ​തി നി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റു​തി വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പൗ​ര​സ​ഭ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വാ​ദി സ​രീ​ഫ് ഡി​വി​ഷ​ൻ പൗ​ര​സ​ഭ സൂ​ഖ് സൂ​റി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. സ​മീ​ർ മ​ദ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സ​ഈ​ദ് സ​ഖാ​ഫി കാ​ന്ത​പു​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് റീ​ജൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ൽ​മാ​ൻ വേ​ങ്ങ​ളം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ർ​ഷാ​ദ് (കെ.​എം.​സി.​സി) അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ചെ​റൂ​ർ, അ​ൻ​വ​ർ സ​ദാ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ക്കം സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹം​സ താ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സീ​സി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മി​ന ഡി​വി​ഷ​ൻ പൗ​രസ​ഭ റ​ഷീ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് പൂ​ക്കോ​ടാ​ൻ ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഫി​റോ​സ്, സ​അ​ദി അ​ലി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജാ​ഹ്ഫ​ർ ക​രേ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ല​വി ഹാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹ​ത് അ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്തീ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ്ത​ഫ കാ​ളോ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ശി​ഹാ​ബ് കു​റു​ക​ത്താ​ണി ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ബ​ഷി​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), മു​സ്ത​ഫ മ​ല​യി​ൽ (കെ.​എം.​സി.​സി), ഷാ​നി​യാ​സ് കു​ന്നി​ക്കോ​ട് (ഐ.​ഒ.​സി), ജ​മാ​ൽ ക​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹ​മീ​ദ് ബാ​ഖ​വി സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​ദ്ധീ​ഖ് പെ​രി​ന്ത​ല്ലൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.ശു​അ​ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പൗ​ര സ​ഭ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​അ​ദി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ജീം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് റീ​ജി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഷീ​ദ് അ​സ്ഹ​രി ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഫ​ഹ​ദ് തൃ​ശൂ​ർ, സു​ഹൈ​ൽ സ​ഖാ​ഫി, (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​ബീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫാ​സി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​റം ഡി​വി​ഷ​ൻ പൗ​ര​സ​ഭ ഉ​തൈ​ബി​യ്യ യി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി കു​റ്റ്യാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഖ​യ്യും ഖാ​ദി​സി​യ്യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് വെ​സ്റ്റ് ചാ​പ്റ്റ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ അ​ൻ​വ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ലീം (കെ.​എം.​സി.​സി). ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി അം​ജ​തി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ൽ സ​ഖാ​ഫി സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഷാ​ദ് അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ക്ക സെ​ന​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    makkahmeetingGulf NewsicfSaudi Arabia News
    News Summary - ICF organizes 'Citizens' Meeting' in Makkah Region
