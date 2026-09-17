ഡ്രസ്സ്കോഡ്: സൗദിയിലെ പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക്വെയറിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഫേസ്text_fields
സൗദി അറേബ്യയിലെ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക്വെയറിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും മാറ്റം വരികയാണ്. ഇന്ന് ഒരു യൂനിഫോം ജീവനക്കാരുടെ വസ്ത്രം മാത്രമല്ല, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റിയുടെയും പ്രൊഫഷണൽ ഇമേജിനെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ്.
ഈ മാറ്റത്തിനൊപ്പം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ഡ്രസ്കോഡ് കെഎസ്എ. വിവിധ മേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള ഫാബ്രിക് സൊല്യൂഷനുകളാണ് ഡ്രസ്കോഡ് കെഎസ്എ ഒരുക്കുന്നത്.
യൂണിഫോമിനപ്പുറം ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി
ഹോട്ടലുകൾ, ആശുപത്രികൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, റീട്ടെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ ജീവനക്കാർ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഏറ്റവും ദൃശ്യമായ പ്രതിനിധികളാണ്. അതിനാൽ യൂണിഫോമിന്റെ ഡിസൈൻ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാബ്രിക്കിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രധാനമാണ്.
ദൈനംദിന ഉപയോഗവും ആവർത്തിച്ചുള്ള വാഷിംഗും നേരിട്ടും പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന യൂണിഫോമുകളാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. കംഫർട്ട്, ഡ്യൂറബിലിറ്റി, നിറം നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ്, എളുപ്പത്തിലുള്ള പരിപാലനം എന്നിവ പരിഗണിച്ചുള്ള ഫാബ്രിക് സൊല്യൂഷനുകളാണ് ഡ്രസ്കോഡ് കെഎസ്എ നൽകുന്നത്.
വ്യത്യസ്ത മേഖലകൾ, വ്യത്യസ്ത ഫാബ്രിക്
ഓരോ വ്യവസായത്തിന്റെയും വർക്ക്വെയർ ആവശ്യകതകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയിൽ ദീർഘനേരം ധരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പ്രധാനമാകുമ്പോൾ, ഹെൽത്ത്കെയർ മേഖലയ്ക്ക് പ്രായോഗികവും പരിപാലിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ മെറ്റീരിയലുകൾ ആവശ്യമാണ്. വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റിക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
കോർപ്പറേറ്റ്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ഹെൽത്ത്കെയർ, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യാവസായിക മേഖലകൾക്ക് ആവശ്യമായ വ്യത്യസ്ത ഫാബ്രിക്കുകൾക്കുള്ള മികച്ച സൊല്യൂഷനാണ് ഡ്രസ്കോഡ് കെഎസ്എ.
ബൾക്ക് ഓർഡറുകൾ, മികച്ച ഗുണനിലവാരം
വൻതോതിൽ യൂണിഫോമുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസുകൾക്ക്, വിശ്വസനീയമായ സോഴ്സിംഗും ഒരേപോലുള്ള നിലവാരവും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്. ബൾക്ക് ഓർഡറുകളും തുടർച്ചയായ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിലൂടെ, ടീമുകൾക്കും വിവിധ ശാഖകൾക്കും ഒരേ നിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ഡ്രസ്കോഡ് കെഎസ്എ സഹായിക്കുന്നു.
സൗദി അറേബ്യയുടെ ബിസിനസ് ലോകം അതിവേഗം വളരുകയും പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാലത്ത്, ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി, ദൈനംദിന സൗകര്യം, ദീർഘകാല മികവ് എന്നിവ ഒരുമിച്ച് നെയ്തെടുക്കുന്ന വിശ്വസ്ത ടെക്സ്റ്റൈൽ പങ്കാളിയായി, 18 വർഷത്തെ അനുഭവസമ്പത്തോടെ ഡ്രസ്കോഡ് കെഎസ്എ നിലകൊള്ളുന്നു.
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