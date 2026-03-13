മക്കയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ഹോട്ടലിനും റെസ്റ്റോറന്റിനും കേടുപാടുകൾ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 13 March 2026 1:54 PM IST
Updated Ondate_range 13 March 2026 1:54 PM IST
മക്കയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ഹോട്ടലിനും റെസ്റ്റോറന്റിനും കേടുപാടുകൾtext_fields
bookmark_border
News Summary - Hotel and restaurant damaged in fire in Mecca
മക്ക: മക്കയിലെ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തെത്തുടർന്ന് സമീപത്തെ ഹോട്ടലിന്റെ മുൻഭാഗത്തിനും റെസ്റ്റോറന്റിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.
നിർമ്മാണ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും മരക്കഷ്ണങ്ങൾക്കും തീപിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുന്നുകൂടിക്കിടന്ന മാലിന്യങ്ങൾക്കാണ് തീപിടിച്ചത്. മക്ക സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേന ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. ഈ അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story