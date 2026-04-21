    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 April 2026 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 10:13 AM IST

    പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യ​വു​മാ​യി ഹ​സ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും പാ​ഠ്യേ​ത​ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ള​ക്കം
    ദ​മ്മാം: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 10-ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 98.2 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി ദ​മ്മാം അ​ൽ മു​ന സ്‌​കൂ​ളി​ലെ ഹ​സ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്. ആ​കെ​യു​ള്ള 500-ൽ 491 ​മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​മി​ടു​ക്ക​ൻ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ​ത്. ഉ​റു​ദു വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ മാ​ർ​ക്കും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ത​ന്നെ ഒ​ന്നാ​മ​നാ​കാ​നും ഹ​സ​ന് സാ​ധി​ച്ചു. പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പാ​ഠ്യേ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഹ​സ​ൻ ഇ​തി​ന​കം മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ സൗ​ദി ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത് ഹ​സ​നാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ‘ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ’ പ​ട്ടം അ​ണി​ഞ്ഞ ഈ ​വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തും പി​ന്നി​ല​ല്ല.

    ഷോ​ർ​ട്ട്പു​ട്ടി​ൽ സൗ​ദി ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ ഹ​സ​ൻ, ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. മും​ബൈ സ്വ​ദേ​ശി ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദി​െൻറ​യും അ​ൽ മു​ന സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ന​സ്രീ​െൻറ​യും മ​ക​നാ​ണ്. ഭാ​വി​യി​ൽ ഒ​രു ന്യൂ​റോ​ള​ജി​സ്​​റ്റ്​ ആ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഹ​സ​െൻറ ആ​ഗ്ര​ഹം.

    TAGS: exams, saudi, achievement
    News Summary - Hasan Ahmed achieves outstanding success in Class 10 exams
