Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 1:42 PM IST

    ഗോപിനാഥ് കിഴക്കേമുറിക്ക് യാത്രയയപ്പ്

    ഗോപിനാഥ് കിഴക്കേമുറിക്ക് യാത്രയയപ്പ്
     ഗോ​പി​നാ​ഥ് കി​ഴ​ക്കേ​മു​റി​ക്ക് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: 33 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സു​ലൈ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗോ​പി​നാ​ഥ് കി​ഴ​ക്കേ​മു​റി​ക്ക് ഏ​രി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി.

    1992ൽ ​റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ് അ​ൽ അ​മൂ​ദി ക​മ്പ​നി​യി​ൽ 33 വ​ർ​ഷം കാ​ർ​പെൻറ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു. മ​ല​പ്പു​റം, ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, പാ​ലാ​ണി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: ജെ​സി മോ​ൾ. മ​ക്ക​ൾ: ജ​ഗ​ന്നാ​ഥ്, ആ​കാ​ശ്.

    കേ​ളി ഓ​ൾ​ഡ് സ​നാ​ഇ​യ്യ യൂ​നി​റ്റി​ലെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ൾ​ഡ് സ​നാ​ഇ​യ്യ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സു​ലൈ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സു​ലൈ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ത്ഹ ലു​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ലൈ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഹാ​ഷിം കു​ന്നു​ത്ത​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗം കാ​ഹിം ചേ​ളാ​രി, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത്, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സു​ലൈ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ, ഏ​രി​യാ​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ർ​ജ്, ഷ​റ​ഫ് ബ​ബ്തൈ​ൻ, സ​ത്യ പ്ര​മോ​ദ്, ബ​ഷീ​ർ ബ​ബ്തൈ​ൻ, അ​ശോ​ക​ൻ, സു​നി​ൽ, പ്ര​കാ​ശ​ൻ, ധ​നേ​ഷ്, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ഷിം കു​ന്നു​ത്ത​റ, വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി വി​നോ​ദ്, പ്ര​കാ​ശ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ബ്തൈ​ൻ, നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, ഹാ​രി​സ്, കൃ​ഷ്ണ​ൻ കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​പി​നാ​ഥി​ന് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഗോ​പി​നാ​ഥ് കി​ഴ​ക്കേ​മു​റി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

