Madhyamam
    Saudi Arabia
    13 Jan 2026 1:44 PM IST
    13 Jan 2026 1:44 PM IST

    സൗ​ദി മ​ണ്ണി​ലെ ഗോ​ളു​ത്സ​വം; എ​ൽ ക്ലാ​സി​ക്കോ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ കാ​യി​ക​ലോ​കം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ബാ​ഴ്സ​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തേ​രോ​ട്ടം

    സൗ​ദി മ​ണ്ണി​ലെ ഗോ​ളു​ത്സ​വം; എ​ൽ ക്ലാ​സി​ക്കോ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ കാ​യി​ക​ലോ​കം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ബാ​ഴ്സ​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തേ​രോ​ട്ടം
    സ്പാ​നി​ഷ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2026 നേ​ടി​യ ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ ടീ​മി​​ന്റെ​യും ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ​സി​​ന്റെ​യും ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ജി​ദ്ദ: സ്പാ​നി​ഷ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ​തോ​ടെ, ആ​ഗോ​ള ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ല​ണ്ട​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കാ​യി​ക ലോ​കം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​യി രാ​ജ്യം മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ ചി​ര​വൈ​രി​ക​ളാ​യ റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡും ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​യും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ വ​രു​ന്ന ‘എ​ൽ ക്ലാ​സി​ക്കോ’ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ആ​വേ​ശ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന സ്പാ​നി​ഷ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ,

    റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡി​​ന്റെ കെ​ലി​യ​ൻ എം​ബാ​പ്പെ​യു​മാ​യി ബാ​ഴ്‌​സ​ലോ​ണ​യു​ടെ ലാ​മി​ൻ യ​മാ​ൽ പ​ന്തി​നാ​യി പോ​രാ​ടു​ന്നു

    2020 മു​ത​ൽ 2026 വ​രെ​യു​ള്ള ആ​റ് എ​ഡി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നാ​ല് ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഈ ​വ​മ്പ​ന്മാ​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​ത് എ​ന്ന​ത് ഈ ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​​ന്റെ തീ​വ്ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ലെ എ​ൽ ക്ലാ​സി​ക്കോ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും മാ​റി​മാ​റി​യാ​ണ് ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യ​ത്. 2023ൽ ​റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡി​നെ 3-1ന് ​ത​ക​ർ​ത്ത് ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ കി​രീ​ട​മു​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം 2024-ൽ ​റ​യ​ൽ മാ​ഡ്രി​ഡ് ഇ​തി​ന് മ​ധു​ര​പ്ര​തി​കാ​രം വീ​ട്ടി. വി​നീ​ഷ്യ​സ് ജൂ​നി​യ​റി​ന്റെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഹാ​ട്രി​ക്കി​​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ൽ 4-1 എ​ന്ന വ​ലി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ലാ​ണ് അ​ന്ന് റ​യ​ൽ ബാ​ഴ്സ​യെ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഗോ​ളു​ക​ളു​ടെ പെ​രു​മ​ഴ​ക്കാ​ണ് ഗാ​ല​റി​ക​ൾ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    2025ൽ ​ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ 5-2 എ​ന്ന വ​മ്പ​ൻ സ്കോ​റി​ന് റ​യ​ലി​നെ മു​ട്ടു​കു​ത്തി​ച്ച് ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ച്ചു. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ എ​ൽ ക്ലാ​സി​ക്കോ ഫൈ​ന​ലി​ലും ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തേ​രോ​ട്ടം തു​ട​ർ​ന്നു. വാ​ശി​യേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ 3-2 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് റ​യ​ലി​നെ വീ​ഴ്ത്തി ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ സ്പാ​നി​ഷ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്തി.

    ഗോ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലും ഈ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ റാ​ഫി​ഞ്ഞ​യു​ടെ മാ​ന്ത്രി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും റോ​ബ​ർ​ട്ട് ലെ​വ​ൻ​ഡോ​വ്സ്കി​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യ​വും ഈ ​ഫൈ​ന​ലി​ലും ബാ​ഴ്സ​യ്ക്ക് തു​ണ​യാ​യി. വി​നീ​ഷ്യ​സ് ജൂ​നി​യ​റും എം​ബാ​പ്പെ​യു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന റ​യ​ൽ നി​ര പൊ​രു​തി​യെ​ങ്കി​ലും ബാ​ഴ്സ​യു​ടെ യു​വ​ര​ക്ത​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് കി​രീ​ടം അ​ടി​യ​റ​വ് വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ക്ലാ​സി​ക് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്കം സൗ​ദി​യി​ൽ തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ എ​ൽ ക്ലാ​സി​ക്കോ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ.

