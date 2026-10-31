Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വേ​ദ​ന​യും മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വേ​ദ​ന​യും മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യും
    cancel

    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഏ​തു കോ​ണി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ടാ​ലും, അ​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ വി​റ​യ​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​ണ്. കാ​ര​ണം, ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ൾ മു​ത​ൽ യൂ​റോ​പ്പും അ​മേ​രി​ക്ക​യും വ​രെ മ​ല​യാ​ളി സാ​ന്നി​ധ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ വി​ര​ള​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സം ന​മു​ക്ക് വെ​റു​മൊ​രു തൊ​ഴി​ൽ മാ​ർ​ഗ​മ​ല്ല, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ട്ടെ​ല്ലാ​ണ്.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഒ​രു വി​ദൂ​ര രാ​ജ്യ​ത്തെ യു​ദ്ധ വാ​ർ​ത്ത​യോ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട​ലോ ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ​യും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട വ​രു​ടെ​യും നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പ് കൂ​ട്ടു​ക​യും, അ​വ​രെ ഭ​യ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    1990ലെ ​കു​വൈ​ത്ത് അ​ധി​നി​വേ​ശം മു​ത​ൽ യെ​മ​ൻ, ലി​ബി​യ, സു​ഡാ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും 2022ലെ ​ഉ​ക്രൈ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ലും അ​വി​ടെ കു​ടു​ങ്ങി​യ മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്സു​മാ​രെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ഓ​ർ​ത്ത് ഒ​രു നാ​ട് മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​റ​ങ്ങാ​തെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ വേ​ദ​ന കേ​വ​ല​മൊ​രു സ​ഹ​താ​പ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സ്വ​ന്തം ര​ക്ത​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​ത്തു​ള്ള ആ​കു​ല​ത​യാ​ണ്. വെ​റു​മൊ​രു പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​യി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഹെ​ൽ​പ്പ് ലൈ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റും സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്ത​വു​മാ​യി ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​റു​മു​ണ്ട്.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ക്ഷ​ര​ത​യും പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ലോ​ക​ബോ​ധ​വും ഉ​ള്ള​വ​രാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ​യു​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ക​ണ്ണീ​രി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് എ​ളു​പ്പം സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. സ്വ​ന്തം ദു​രി​ത​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ക​രു​ത​ൽ ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്, അ​വ​ർ​ക്കൊ​രു ആ​പ​ത്ത് വ​രു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​രു ക​ട​മ കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ഈ ​ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​ക്കി​ട​യി​ലും വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ വീ​ഴാ​തെ വി​വേ​ക​ത്തോ​ടെ​യി​രി​ക്കാ​നും, ഈ ​വേ​ദ​ന​യെ വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​തെ എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രോ​ടു​മു​ള്ള ക​രു​ത​ലാ​യി മാ​റ്റാ​നും ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണം. ഒ​രു ഫോ​ൺ കോ​ളി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന അ​മ്മ​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പും മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ഏ​കാ​ന്ത​ത​യും കേ​ര​ള​ത്തെ ലോ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രേ നൂ​ലി​ന്റെ വി​വി​ധ അ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Global Conflicts Impact Diaspora
    Next Story
    X