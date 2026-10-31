ലോകത്തിന്റെ വേദനയും മലയാളിയുടെ ഉത്കണ്ഠയുംtext_fields
ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാലും, അതിന്റെ ആദ്യ വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ വീടുകളിലാണ്. കാരണം, ഗൾഫ് നാടുകൾ മുതൽ യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും വരെ മലയാളി സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഇടങ്ങൾ വിരളമാണ്. പ്രവാസം നമുക്ക് വെറുമൊരു തൊഴിൽ മാർഗമല്ല, കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും കുടുംബജീവിതത്തിന്റെയും നട്ടെല്ലാണ്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു വിദൂര രാജ്യത്തെ യുദ്ധ വാർത്തയോ ഇന്റർനെറ്റ് തടസ്സപ്പെടലോ ഇവിടെയുള്ള അമ്മമാരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട വരുടെയും നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുകയും, അവരെ ഭയത്തിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
1990ലെ കുവൈത്ത് അധിനിവേശം മുതൽ യെമൻ, ലിബിയ, സുഡാൻ പ്രതിസന്ധികളിലും 2022ലെ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിലും അവിടെ കുടുങ്ങിയ മലയാളി നഴ്സുമാരെയും വിദ്യാർഥികളെയും ഓർത്ത് ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതെ പ്രാർഥനയോടെ കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മലയാളിയുടെ വേദന കേവലമൊരു സഹതാപമല്ല, മറിച്ച് സ്വന്തം രക്തബന്ധങ്ങളെ ഓർത്തുള്ള ആകുലതയാണ്. വെറുമൊരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒതുങ്ങാതെ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകളും സംഘടനകളും ഹെൽപ്പ് ലൈനുകളിലൂടെയും മറ്റും സഹായഹസ്തവുമായി ഉടൻ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങാറുമുണ്ട്.
ഉയർന്ന സാക്ഷരതയും പത്രവായനയും അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളിലെ ലോകബോധവും ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീരിൽ പങ്കുചേരാൻ മലയാളിക്ക് എളുപ്പം സാധിക്കുന്നു. സ്വന്തം ദുരിതകാലങ്ങളിൽ പ്രവാസികൾ നൽകിയ കരുതൽ ഓർക്കുന്ന കേരളത്തിന്, അവർക്കൊരു ആപത്ത് വരുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നത് ഒരു കടമ കൂടിയാണ്.
ഈ ഉത്കണ്ഠക്കിടയിലും വ്യാജവാർത്തകളിൽ വീഴാതെ വിവേകത്തോടെയിരിക്കാനും, ഈ വേദനയെ വിദ്വേഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടുമുള്ള കരുതലായി മാറ്റാനും നമുക്ക് കഴിയണം. ഒരു ഫോൺ കോളിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ നെഞ്ചിടിപ്പും മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസിയുടെ ഏകാന്തതയും കേരളത്തെ ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ നൂലിന്റെ വിവിധ അറ്റങ്ങളാണ്.