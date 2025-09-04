Begin typing your search above and press return to search.
    95 ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്

    ഏ​റ്റ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്നം മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം
    95 ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: സൗ​ദി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 95 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് (ജി.​എ.​എ​സ്.​ടി.​എ.​ടി). ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2024ലെ ​തൊ​ഴി​ൽ​സ്ഥ​ല ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര ക​ണ​ക്കി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​മു​ള്ള​ത്. റോ​ഡ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് 15 ഉം ​അ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലും വ​യ​സു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം പേ​രി​ൽ 245.7 പേ​ർ​ക്ക് നി​സ്സാ​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ​സ്ഥ​ല പ​രി​ക്കു​ക​ളും 1.1 പേ​ർ​ക്ക് മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച പ​രി​ക്കു​ക​ളും സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 39 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ തൊ​ഴി​ൽ​സ്ഥ​ല ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 40.4 ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി സ്ഥ​ല​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    32.2 ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ലാ​നു​സൃ​ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. 5.4 ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 2.1 ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഭാ​ര​മേ​റി​യ ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടു​വ​രു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ​ക്ക്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ തൊ​ഴി​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​റ്റ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്നം മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് 2.1 ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ണ്ണും കാ​ഴ്ച​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ 79.5 ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ബ​ന്ധി​ത ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ 2024 ദേ​ശീ​യാ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​ക​ളി​ലൂ​ടെ ശേ​ഖ​രി​ച്ച തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ്വ​യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത ഡേ​റ്റ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ക്കു​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ഡേ​റ്റ​യും ജി.​എ.​എ​സ്.​ടി.​എ.​ടി​യു​ടെ 2024 ജ​ന​സം​ഖ്യാ ക​ണ​ക്കു​ക​ളും ചേ​ർ​ത്താ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

