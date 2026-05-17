    Posted On
    date_range 17 May 2026 2:32 PM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 2:32 PM IST

    നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ന് അ​ന്ത്യം ; ന​വ​യു​ഗ​ത്തി​െൻറ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഉ​ഷ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി

    ഉ​ഷ ന​വ​യു​ഗം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം 

    ദ​മ്മാം: ജോ​ലി​യോ ഇ​ഖാ​മ​യോ ഇ​ല്ലാ​തെ നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം സൗ​ദി​യി​ൽ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി വ​നി​ത, ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്ക്കാ​രി​ക​വേ​ദി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​െൻറ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി.​റാ​ന്നി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഉ​ഷ അ​ബ്ര​ഹാം അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം മു​ൻ​പാ​ണ് ദ​മ്മാ​മി​ലെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഡേ​റ്റ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ ആ​യി ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് അ​ത് മു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ശ​മ്പ​ള​കു​ടി​ശ്ശി​ക നീ​ണ്ട​തോ​ടെ ഉ​ഷ ആ​ശു​പ​ത്രി ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ ലേ​ബ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ ക​മ്പ​നി കോ​ട​തി​യി​ൽ പാ​പ്പ​ർ സ്യൂ​ട്ട് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​തോ​ടെ, ഉ​ഷ​യ്ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ല്ലാം ഇ​ല്ലാ​താ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ ഇ​ഖാ​മ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ക​യും അ​ത് പു​തു​ക്കി ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ പോ​ലു​മാ​കാ​തെ അ​തീ​വ ക്ലേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ ജീ​വി​തം ത​ള്ളി​നീ​ക്കി​യ​ത്. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി അ​ട​ഞ്ഞ് ഉ​ഷ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ന​വ​യു​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യ മി​നി ജോ​ർ​ജ്ജി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​താ​ണ് ഉ​ഷ​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത്. ഉ​ഷ​യു​ടെ സ​ങ്ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ മി​നി, വി​ഷ​യം ഉ​ട​ൻ ന​വ​യു​ഗം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​െൻറ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ന​വ​യു​ഗം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഷാ​ജി അ​മ്പ​ല​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബു, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, ജാ​ബി​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​രു​ൺ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി ലേ​ബ​ർ കോ​ട​തി​യി​ലെ​യും ഡീ​പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സെൻറ​റി​ലെ​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ നൂ​ലാ​മാ​ല​ക​ളെ​ല്ലാം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. യാ​ത്ര​യ്ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കി ഉ​ഷ​ക്ക് ഫൈ​ന​ൽ എ​ക്സി​റ്റ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദു​രി​ത ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് അ​റു​തി​യാ​ക്കി അ​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ വ​ഴി​തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്.

    News Summary - Four years of suffering are over; Usha returns home with the help of Nava Yuga
