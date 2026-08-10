Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 7:10 AM IST

    ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​ത്വ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ നാ​ല്​ സൗ​ദി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ക്ക ന​ഗ​രം സൗ​ദി​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്
    ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​ത്വ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ നാ​ല്​ സൗ​ദി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    മ​ക്ക മസ്ജിദുൽ ഹറാമും നഗരക്കാഴ്ചയും

    റി​യാ​ദ്: 2026-ലെ ​ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സ്​​റ്റ്​ സി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​ത്വ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​നം നേ​ടി. മ​ത​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ടൂ​റി​സം മു​ത​ൽ വി​നോ​ദം, ബി​സി​ന​സ്, സ​മു​ദ്ര ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സൗ​ദി​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും ഭൂ​പ​ട​ത്തെ​യു​മാ​ണ് ഈ ​ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സൗ​ദി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ 61-ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള വി​ശു​ദ്ധ ന​ഗ​ര​മാ​യ മ​ക്ക​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​ന്നാ​മ​ത് എ​ത്തി​യ​ത്. ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യാ​യ റി​യാ​ദ് 90-ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും, മ​ദീ​ന 122-ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും, തു​റ​മു​ഖ ന​ഗ​ര​മാ​യ ജി​ദ്ദ 139-ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ഇ​ടം​നേ​ടി.

    സൗ​ദി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച മ​ക്ക, ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​നേ​ക്കാ​ൾ 29 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നി​ലാ​ണ്. ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​കോ​ത്ത​ര ആ​ത്മീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തി​ന് പു​റ​മേ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സം​സ്കാ​രം, ച​രി​ത്രം എ​ന്നീ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ക്ക​യ്ക്ക് മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ​്ട്ര കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, വ​ൻ​കി​ട വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വ​ലി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തും ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​െൻറ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    പ്ര​വാ​ച​ക ച​രി​ത്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​തും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വു​മാ​ണ് മ​ദീ​ന​യ്ക്ക് ആ​ഗോ​ള പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള ‘അ​ൽ ബ​ല​ദ്’ (ജി​ദ്ദ ഹി​സ്​​റ്റോ​റി​ക്ക​ൽ ഏ​രി​യ), ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ, സ​മു​ദ്ര വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ജി​ദ്ദ​യെ സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ക​വാ​ട​മാ​യി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ പ​ർ​ഡ്യൂ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി റി​സ​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യി​ലെ ക്യു​ങ് ഹീ ​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് സെൻറ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ‘യാ​നു​ൽ​ജ റി​സ​ർ​ച്ച്’ ആ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ 200 പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഈ ​പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ​യോ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ എ​ണ്ണം മാ​ത്രം മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ അ​വ ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ധീ​ന​വും പോ​സി​റ്റീ​വാ​യ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഈ ​സൂ​ചി​ക അ​ള​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി, സം​സ്കാ​ര​വും ച​രി​ത്ര​വും, ടൂ​റി​സം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി എ​ന്നീ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 14 ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും 419 പ​ദ​ങ്ങ​ളും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്താ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​ആ​ഗോ​ള സൂ​ചി​ക​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ പാ​രീ​സ് ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി. ജ​പ്പാ​നി​ലെ ഒ​സാ​ക, ക്യോ​ട്ടോ, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യി​ലെ സി​യോ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ള്ള മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfmadhyamamsaudi citiessaudiarabiaIndexGlobal Tourism
    News Summary - Four Saudi cities top the Global Tourism Attractiveness Index
    Similar News
    Next Story
    X