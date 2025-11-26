Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജു​ബൈ​ലി​ലെ പ​ഴ​യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 11:08 AM IST

    ജു​ബൈ​ലി​ലെ പ​ഴ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പോ​രി​ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    ജു​ബൈ​ലി​ലെ പ​ഴ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പോ​രി​ന്​
    cancel
    camera_alt

    അ​നു അ​ശോ​ക്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി, കെ.​പി. നൗ​ഷാ​ദ്, സ​ലിം ഹം​സ 

    ജു​ബൈ​ൽ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ജു​ബൈ​ലി​ലെ പ​ഴ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും. ഒ.​ഐ.​സി.​സി, കെ.​എം.​സി.​സി, ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി ജു​ബൈ​ലി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്​​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് പ​ല​രും.ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന അ​നു അ​ശോ​ക് കൊ​ല്ലം കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വും ജു​ബൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സി​റ്റി ഏ​രി​യ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി എ​ട​പ്പാ​ൾ, ജു​ബൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം കെ.​പി. നൗ​ഷാ​ദ് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി എ​ന്നി​വ​രും യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ കു​ട്ടി എ​ട​പ്പാ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഡി​ലും കെ.​പി. നൗ​ഷാ​ദ്​ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി 36ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ലു​മാ​ണ്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജു​ബൈ​ലി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന സ​ലിം ഹം​സ തൃ​ശൂ​ർ വ​ര​ന്ത​ര​പ്പി​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 15ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ ബി​സി​ന​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ലീ​മി​ന് 2002 മു​ത​ൽ 2016 വ​രെ സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വ​ൻ​കി​ട ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച പ​രി​ച​യ​വു​മു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സ​കാ​ല​ത്ത് ജു​ബൈ​ലി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബി​െൻറ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്ന സ​ലിം കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ലും സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഇ​തേ വാ​ർ​ഡി​ൽ ഭാ​ര്യ സ​ലീ​ജ സ​ലിം യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ക​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് സ​ലിം ഹം​സ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ബാ​ന​റി​ൽ അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ന്നി​ധ്യം ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​െൻറ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മ്പാ​ദി​ച്ച സം​ഘാ​ട​ക​ശേ​ഷി​യും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്തും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന​ത് തീ​ർ​ച്ച​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jubailcontestelectionformer expatriates
    News Summary - Former expatriates in Jubail also contest the election
    Similar News
    Next Story
    X