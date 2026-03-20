    date_range 20 March 2026 10:23 AM IST
    date_range 20 March 2026 10:23 AM IST

    ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ

    അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ഫോ​​ട്ടോ​ക്ക്​ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: മേ​ഖ​ല നേ​രി​ടു​ന്ന സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ, അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​റ്റി​വ് യോ​ഗം സ​മാ​പി​ച്ചു.സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഈ ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​ർ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് പ​ക​ർ​ത്തി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചി​ത്രം അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്രസ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ മു​സ്​​ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​യി മാ​റി.

    ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റഫ്രെ​യി​മി​ൽ

    കേ​വ​ലം ഒ​രു പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ൾ ച​ട​ങ്ങ് എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കോ​പി​ത നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ഗ്രൂ​പ് ഫോ​ട്ടോ. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ദൃ​ഢ​മാ​യ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തെ​യാ​ണ് ഈ ​ചി​ത്രം പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ബി​ൻ ഫൈ​സ​ലി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഇ​നി പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക, അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക​ളി​ലെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ന്മേ​ലാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സം​യു​ക്ത അ​സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഈ ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​ണ്. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ലോ​ക​ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്താ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ‘ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നും’ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. യു.​എ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ ഈ ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടും.

