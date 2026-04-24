സൗദി അറേബ്യയിൽ ആദ്യത്തെ സമഗ്ര സമുദ്ര പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായിtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ സമുദ്രമേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമഗ്ര അടിസ്ഥാന സമുദ്ര പരിശീലന പരിപാടിക്ക് റിയാദിൽ തുടക്കമായി.
പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റിയുടെ (ടി.ജി.എ) നേരിട്ടുള്ള പിന്തുണയോടെ ജനറൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് സെന്ററാണ് ഈ സുപ്രധാന സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ദേശീയ പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും സമുദ്ര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള തീവ്രശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സമുദ്രമേഖലയിലെ അത്യാവശ്യമായ അറിവുകളും പ്രായോഗിക നൈപുണ്യങ്ങളും സ്വദേശി യുവാക്കൾക്ക് പകർന്നുനൽകി അവരെ തൊഴിൽസജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിെൻറ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മികച്ച പരിശീലന രീതികളാണ് ഇതിനായി പിന്തുടരുന്നത്. സുരക്ഷാ അവബോധം, കടലിലെ വ്യക്തിഗത അതിജീവന വിദ്യകൾ, അടിസ്ഥാന പ്രഥമശുശ്രൂഷ, വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം, അഗ്നി പ്രതിരോധവും നിയന്ത്രണവും തുടങ്ങിയ വിപുലമായ വിഷയങ്ങൾ ഈ പരിശീലന കോഴ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ദേശീയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സന്നദ്ധത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സമുദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്ന് പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും മുൻനിർത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഈ പരിശീലന പരിപാടി, വരും നാളുകളിൽ കപ്പൽയാത്ര മേഖലയിൽ സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും മേഖലയിൽ വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
