Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    21 Jan 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:27 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ അതിശൈ​ത്യം; താ​പ​നി​ല ഒ​രു ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​ക്ക്, ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം

    സൗ​ദി​യി​ൽ അതിശൈ​ത്യം; താ​പ​നി​ല ഒ​രു ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​ക്ക്, ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം
    അ​ൽ ജൗ​ഫി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ കാ​ഴ്​​ച

    Listen to this Article

    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പ് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി ന​ഗ​ര​മാ​യ താ​രി​ഫി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച താ​പ​നി​ല ഒ​രു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്നു. വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വീ​ശു​ന്ന അ​തി​ശൈ​ത്യ ത​രം​ഗം രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ മ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    താ​രി​ഫ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ഒ​രു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​പ​നി​ല ഇ​തേ നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ത​ബൂ​ക്ക്, അ​ൽ ജൗ​ഫ്, ഹാ​ഇ​ൽ, അ​ൽ ഖ​സീം, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. ഉ​പ​രി​ത​ല കാ​റ്റ് ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രാ​നും കാ​ഴ്ച​പ​രി​ധി കു​റ​യാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ജി​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ ബാ​ഹ തു​ട​ങ്ങി​യ തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്നു.

    ത​ണു​പ്പ് ക​ഠി​ന​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ, വ​യോ​ധി​ക​ർ, ശ്വാ​സ​കോ​ശ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​മു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ എ​ടു​ക്ക​ണം. ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​രു​ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ക​ട​ലി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ൽ ഖു​റ​യാ​ത്തി​ലും ശീ​ത​ക്കാ​റ്റ് ശ​ക്ത​മാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Extreme cold in Saudi Arabia; Temperatures drop to one degree, caution advised
