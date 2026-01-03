Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 6:20 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 6:20 PM IST

    എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസിൽ അധിക ബാഗേജിന്​ ഇളവ്​; സൗദിയിൽ 10 കിലോക്ക്​ 20 റിയാൽ

    ഇതോടെ മൊത്തം ബാഗേജ്​ 40 കിലോയായി
    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    റിയാദ്​: ഈ അവധിക്കാലത്ത് ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് അധിക ബാഗേജിന്​ ഇളവ്​ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ എയർ ഇന്ത്യ എക്​സ്​പ്രസ്​. അഞ്ച് കിലോയോ 10 കിലോയോ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ അധിക ബാഗേജായി ബുക്ക്​ ചെയ്യാമെന്ന്​ എയര്‍ ഇന്ത്യ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ജനുവരി 16നും മാര്‍ച്ച് 10നും ഇടയില്‍ സൗദി അറേബ്യ, ബഹ്‌റൈന്‍, കുവൈത്ത്​, ഒമാന്‍, ഖത്തര്‍, യു.എ.ഇ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് ഈ ഓഫര്‍.

    ജനുവരി 31-നകം എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വെബ്‌സൈറ്റ്, മൊബൈല്‍ ആപ്പ്, മറ്റ് ബുക്കിങ്​ ചാനലുകള്‍ എന്നിവയിലൂടെ ടിക്കറ്റെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ ഓഫര്‍ ലഭിക്കും. സൗദിയിൽനിന്ന്​ ഒരു കിലോക്ക്​ രണ്ട്​ റിയാൽ എന്ന നിലയിൽ അധിക ബാഗേജ്​ ബുക്ക്​ ചെയ്യാം. 10 റിയാലിന്​ അഞ്ച്​ കിലോയും 20 റിയാലിന്​ 10 കിലോയും നൽകിയാൽ മതി.

    നിലവില്‍ സൗദി-ഇന്ത്യ സെക്​ടറിൽ എക്‌സ്പ്രസ് ലൈറ്റ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും 30 കിലോ ചെക്ക് ഇന്‍ ബാഗേജാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് അനുവദിക്കുന്നത്. 10 കിലോ അധിക ബാഗേജ് കൂടി ഓഫര്‍ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രകളില്‍ 40 കിലോ വരെ ചെക്ക്-ഇന്‍ ബാഗേജ് ആയി കൊണ്ടുപോകാനാവും. എക്‌സ്പ്രസ് വാല്യൂ, എക്‌സ്പ്രസ് ലൈറ്റ്, എക്‌സ്പ്രസ് ഫ്ലെക്‌സ്, എക്‌സ്പ്രസ് ബിസ് തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഓഫര്‍ ലഭ്യമാണ്. ബഹ്‌റൈന്‍ (0.2 ദീനാർ), കുവൈത്ത്​ (0.2 ദീനാർ), ഒമാന്‍ (0.2 റിയാൽ), ഖത്തര്‍ (1 റിയാൽ), യു.എ.ഇ (2 ദിർഹം) എന്നിവയാണ്​ മറ്റ്​ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇളവ്​ നിരക്കുകൾ.

