Madhyamam
    Saudi Arabia
    15 Nov 2025 10:03 AM IST
    date_range 15 Nov 2025 10:03 AM IST

    സ​ർ​ക്കാ​റി​​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് -കെ.​എം.​സി.​സി

    സ​ർ​ക്കാ​റി​​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് -കെ.​എം.​സി.​സി
    സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി കാ​മ്പ​യി​ൻ ഏ​രി​യ​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷാ​ഹി​ദ് അ​റ​ക്ക​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ആ​രോ​ഗ്യം, സാ​മ്പ​ത്തി​കം, വ്യ​വ​സാ​യം, തൊ​ഴി​ൽ തു​ട​ങ്ങി സ​ർ​വ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഭ​ര​ണ​പ​രാ​ജ​യം നേ​രി​ടു​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ താ​ഴെ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ദ്യ​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് ആ​സ​ന്ന​മാ​യ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ പൊ​തു​ജ​നം സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് റി​യാ​ദ്​ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ൾ​ഡ് സ​നാ​ഇ​യ്യ ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പൊ​കു​ന്ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​സാ​ഖ് പൊ​ന്നാ​നി​യെ യോ​ഗം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് സീ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ഞ്ഞ​തി​െൻറ പേ​രി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന മെ​മ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും നേ​തൃ​ത്വം ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി കാ​മ്പ​യി​െൻറ ഏ​രി​യാ​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷാ​ഹി​ദ് അ​റ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​രി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ഫോ​റം ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ഏ​രി​യാ​ക​മ്മി​റ്റി​ക് കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കു​റി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും അ​വ​സാ​ന ന​റു​ക്കി​ലെ ആ​റു പേ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കാ​നും പു​തി​യ കു​റി ജ​നു​വ​രി മാ​സം മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങാ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച് ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല കാ​മ്പ​യി​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    റ​സാ​ഖ് പൊ​ന്നാ​നി, ശ​ഫീ​ഖ് കു​റു​വ, അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, സ​ലീം സി​യാം​ക​ണ്ടം, ആ​ബി​ദ് കൂ​മ​ണ്ണ, റ​ഫീ​ഖ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, റ​ഫീ​ഖ് പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ ചാ​പ്പ​പ്പ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹ​നീ​ഫ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞൂ.

