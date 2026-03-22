സൗദി നാഷനൽ മ്യൂസിയത്തിൽ ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി വരെtext_fields
റിയാദ്: ഈദുൽ ഫിത്വർ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സന്ദർശകർക്കായി സൗദി നാഷനൽ മ്യൂസിയം ഒരുക്കിയ പരിപാടികൾ തുടരുന്നു. കുടുംബങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒത്തുചേരാനും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാനും അവസരമൊരുക്കുന്ന പ്രത്യേക ഈദ് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു മ്യൂസിയം അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തത്സമയ കലാപ്രകടനങ്ങൾ, സന്ദർശകർക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുചേരാവുന്ന വിവിധ വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നു. കൂടാതെ, ആഘോഷത്തിന്റെ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഫോട്ടോ കോർണറുകളും മ്യൂസിയത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശനിയാഴ്ച മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെയാണ് ഈ പ്രത്യേക ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മുതൽ രാത്രി10 വരെ സന്ദർശകർക്കായി മ്യൂസിയം തുറന്നിരിക്കും. സൗദി അറേബ്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം അടുത്തറിയുന്നതിനൊപ്പം ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള എല്ലാ സന്ദർശകരെയും മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
