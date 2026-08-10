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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 6:28 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 6:28 PM IST

    മേഖലയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമം; സൗദി-കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി

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    മേഖലയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമം; സൗദി-കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി
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    റിയാദ്: മേഖലയിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളും സംഘർഷാവസ്ഥ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും വിലയിരുത്തി സൗദി, കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ. സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാനെ കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജർറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബാഹ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

    മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഇരുനേതാക്കളും, പ്രദേശത്തെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സംഘർഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതി​െൻറ ആവശ്യകത എടുത്തുപറഞ്ഞു.

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    TAGS:foreign ministerssaudiiMiddle East Crisis
    News Summary - മേഖലയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമം; സൗദി-കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി
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