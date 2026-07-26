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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 July 2026 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 9:19 AM IST

    ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ രാ​ജി; അ​ധി​കാ​ര ധാ​ർ​ഷ്​​ട്യ​ത്തി​നു​മേ​ൽ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ജ​യം

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    ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ രാ​ജി; അ​ധി​കാ​ര ധാ​ർ​ഷ്​​ട്യ​ത്തി​നു​മേ​ൽ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ജ​യം
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    ദേ​ശീ​യ യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യാ​യ ‘നീ​റ്റ്’ പ​രീ​ക്ഷാ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളി​ലും ചോ​ദ്യ​പ്പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ലും രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​ന​വും വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി-​യു​വ​ജ​ന സ​മൂ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. കോ​ക്രോ​ച് ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി (സി.​ജെ.​പി) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് ന​യി​ച്ച ഈ ​വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കു​ക​യും, കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ രാ​ജി​വെ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​നാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ധാ​ർ​ഷ്​​ട്യ​ത്തി​നും ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റ്​ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ​യു​ള്ള ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​െൻറ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​ജ​യ​മാ​ണി​ത്. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി പ​രീ​ക്ഷാ മാ​ഫി​യ​ക​ൾ​ക്ക് പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭം രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ക​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യ​ത്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ രാ​ജി​യി​ല്ലാ​തെ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ല്ലെ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ര​മാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ എ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചു. ഈ ​സ​മ​ര​ത്തെ വ​ലി​യൊ​രു രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ലോ​ക്‌​സ​ഭാ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി.

    സ​മ​ര​വേ​ദി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി, ധ​ർ​മ്മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ​യും പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​െൻറ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​യെ മ​റ്റൊ​രു വ​കു​പ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളെ ‘പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്’ എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ചെ​റു​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ സ​ഭ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച, പ​രു​ക്കേ​റ്റ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ഷ​യം ദേ​ശീ​യ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളോ​ട് മാ​പ്പ് പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ കാ​വി​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും മാ​ഫി​യ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റി. ത​െൻറ രാ​ജി​ക്ക​ത്തി​ൽ പ​രാ​ജ​യം മ​റ​യ്ക്കാ​നും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളെ ‘ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ചൂ​ഷ​ണം’ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, തോ​ൽ​വി മ​റ​യ്ക്കാ​ൻ അ​തി​നാ​യി​ല്ല.

    ദേ​ശീ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ കു​റ്റ​മ​റ്റ​താ​ണെ​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​ള്ള​ത്ത​ര​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ൽ ഏ​തൊ​രു ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ധാ​ർ​ഷ്​​ട്യ​ത്തെ​യും ത​ക​ർ​ക്കാ​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ച ഈ ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ജ​യം, ഭാ​വി​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷാ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കാം.

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    TAGS:Dharmendra pradhanresignationSaudi News
    News Summary - Dharmendra Pradhan resigns
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