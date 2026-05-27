    Posted On
    date_range 27 May 2026 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 8:54 AM IST

    മൂന്ന്​ മാസമായി ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന ഡൽഹി സ്വദേശിയെ നാട്ടിലെത്തിച്ചു

    തു​ണ​യാ​യ​ത്​ കെ.​എം.​സി.​സി
    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഷു​ഹൈ​ലി​നെ യാ​ത്ര​യ​യ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി ന​ജ്‌​റാ​നി​ലെ കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി ഐ.​സി.​യു​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ഡ​ൽ​ഹി സ്വ​ദേ​ശി ഷു​ഹൈ​ൽ, കെ.​എം.​സി.​സി സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി.

    ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഡ്രൈ​വ​ർ വി​സ​യി​ൽ ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ഷു​ഹൈ​ൽ, സ്പോ​ൺ​സ​റു​മാ​യു​ള്ള വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ലി​യൊ​രു ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​ര​ക്കേ​സി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​െൻറ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കി​ടെ ന​ജ്‌​റാ​നി​ൽ പു​തി​യ ജോ​ലി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തോ​ളം കോ​മ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഷു​ഹൈ​ലി​െൻറ വി​വ​രം സു​ഹൃ​ത്ത് വ​ഴി ന​ജ്‌​റാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ജ്‌​റാ​ൻ, ബു​റൈ​ദ കെ.​എം.​സി.​സി. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് സ്പോ​ൺ​സ​റു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും, സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള​യു​ടെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി സ്പോ​ൺ​സ​ർ കേ​സ് ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ ഷു​ഹൈ​ലി​ന് സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പ് മാ​റ്റ​ത്തി​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങി. ഇ​തി​നി​ടെ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ശു​ശ്രൂ​ഷി​ക്കാ​ൻ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും സ​ഹോ​ദ​ര​നും നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മാ​റി​യ​തോ​ടെ, തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വീ​ൽ​ചെ​യ​റി​െൻറ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഷു​ഹൈ​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തു​ണ​ച്ച കെ.​എം.​സി.​സി.​ക്കും സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള​ക്കും ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് കു​ടും​ബം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    TAGS:Delhisaudiarabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Delhi native brought home after being hospitalized for three months
