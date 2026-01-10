Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightചോക്കാട് പാലിയേറ്റീവ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 8:38 AM IST

    ചോക്കാട് പാലിയേറ്റീവ് റിയാദ് ചാപ്റ്റർ സംഗമം

    text_fields
    bookmark_border
    ചോക്കാട് പാലിയേറ്റീവ് റിയാദ് ചാപ്റ്റർ സംഗമം
    cancel
    camera_alt

    ചോ​ക്കാ​ട് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചോ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ റി​യാ​ദി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​ഗ​മ​വും പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് ദി​നാ​ച​ര​ണ​വും ബ​ത്​​ഹ​യി​ലെ ലു​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി 2026-ലെ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​മീ​ർ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യൂ​സ​ഫ് ചേ​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചാ​പ്റ്റ​റി​െൻറ നി​ല​വി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ജാ​ഫ​ർ സ്രാ​മ്പി​ക്ക​ല്ല് ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വു​ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നാ​യി സൗ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ബീ​രാ​ൻ (മാ​നു) ചോ​ക്കാ​ട് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് ഹോം ​കെ​യ​ർ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​ദ​സ്സി​നെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കേ​ൾ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഉ​സ്മാ​ൻ തെ​ക്ക​ൻ, സ​മീ​ർ പാ​റ​മ്മ​ൽ, നാ​സ​ർ ചോ​ക്കാ​ട്, റ​ഷീ​ദ് മ​മ്പാ​ട്ടു​മൂ​ല, യൂ​നു​സ് പാ​റ​മ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നു​ന​ട​ന്ന പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ര​സ്പ​രം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ചാ​പ്റ്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി​ദ്ദി​ഖ് മ​ഞ്ഞ​പ്പെ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ഹി​ദ് സ്രാ​മ്പി​ക്ക​ല്ല് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RiyadhpalliativeSaudi NewsChapter Meeting
    News Summary - Chokkad Palliative Riyadh Chapter Meeting
    Similar News
    Next Story
    X