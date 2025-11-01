Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച ഹി​മാ​ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച ഹി​മാ​ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
    ഗു​ർ​ദീ​പ് സിങ്

    യാം​ബു: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14ന് ​യാം​ബു​വി​ലു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച അ​ൽ വ​ഹൈ​ബി ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഗു​ർ​ദീ​പ് സിങ്ങി​ന്റെ (30) മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഗു​ർ​ദീ​പ് സിങ് ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ് ഉ​ന ജി​ല്ല​യി​ലെ ദെ​ഹ്‌​ലാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഗു​രു​ദേ​വ് സിങ്, നീ​ലം കൗ​ർ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്.

    അ​വി​വാ​ഹി​ത​നാ​യ ഗു​ർ​ദീ​പി​ന്റെ ഏ​ക സ​ഹോ​ദ​രി ബാ​ൽ​ജി​ത്ത് കൗ​ർ ആ​ണ്. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഗു​ർ​ദീ​പ് സിങ്ങിന്റെ കു​ടും​ബം വ​ക്കാ​ല​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി സു​ഡാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി മു​സ്ത​ഫ, പി​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ന​ർ​ദേ​വ് സിങ്, മ​റ്റു ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ, ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​പി സാ​ക്കി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

