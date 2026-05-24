    Posted On
    date_range 24 May 2026 8:18 AM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 8:18 AM IST

    മ​രി​ക്കും മു​മ്പ്

    മ​രി​ച്ചെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞാ​ൽ ഓ​ടി​യെ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു പു​ഞ്ചി​രി​യെ​ങ്കി​ലും സ​മ്മാ​നി​ക്ക​ണം

    മ​രി​ച്ചെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞാ​ൽ ക​ണ്ണീ​ർ തൂ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ത​മ്മി​ലൊ​ന്ന് സം​സാ​രി​ക്ക​ണം

    മ​രി​ച്ചെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞാ​ൽ ന​ല്ല​ത് പ​റ​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സ​ലി​വോ​ടെ പെ​രു​മാ​റാ​ൻ പ​ഠി​ക്ക​ണം

    മ​രി​ച്ചാ​ലും മ​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മ​ടി കൂ​ടാ​തെ ന​ൽ​ക​ണം

    സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും അ​യ​ൽ​പ​ക്ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ

    കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പു​ഞ്ചി​രി​യാ​ലും സ്നേ​ഹ​ത്താ​ലും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ

    മ​രി​ച്ചാ​ലും മ​രി​ക്കാ​തെ ജീ​വി​ക്കാം മ​നു​ഷ്യ​നീ ഭൂ​മി​യി​ലു​ള്ള കാ​ല​ത്തോ​ളം

    TAGS:poemLiteature
    News Summary - Before I die
