Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:13 AM IST

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് അ​വാ​ർ​ഡ്

    20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചി​ൽ 4.68 എ​ന്ന മി​ക​ച്ച റേ​റ്റി​ങ് ല​ഭി​ച്ചു
    ന​ജ്‌​റാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് അ​വാ​ർ​ഡ്
    റി​യാ​ദ്: 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 2024 ൽ ​മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ജ്‌​റാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം നേ​ടി. ചൈ​ന​യി​ലെ ഗ്വാ​ങ്‌​ഷൂ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന വേ​ള​യി​ൽ ന​ജ്‌​റാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം അ​ഞ്ചി​ൽ 4.68 എ​ന്ന മി​ക​ച്ച റേ​റ്റി​ങ് നേ​ടി. എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ (എം.​എ.​സി) ന​ൽ​കു​ന്ന എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ​സ് ക്വാ​ളി​റ്റി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മ​യാ​ണി​ത്.

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    ദേ​ശീ​യ വ്യോ​മ​യാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ​യും സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക്ല​സ്റ്റ​റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ന്യാ​യ​വും വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​വു​മാ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന, ക​ർ​ശ​ന​വും സൂ​ക്ഷ്മ​വു​മാ​യ രീ​തി​ശാ​സ്ത്രം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന നേ​രി​ട്ടു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സ​ർ​വേ​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ദേ​ശീ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക്ല​സ്റ്റ​ർ സി.​ഇ.​ഒ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ലി മ​സ്റ​ഹി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

