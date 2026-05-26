Madhyamam
    Posted On
    date_range 26 May 2026 7:14 PM IST
    Updated On
    date_range 26 May 2026 7:14 PM IST

    അറഫ പ്രസംഗം തത്സമയം വിവർത്തനം ചെയ്​തത്​ 35 ലധികം ഭാഷകളിലേക്ക്

    അറഫ: ഹജ്ജിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന ചടങ്ങായ അറഫ സംഗമത്തിൽ ഇമാം ഡോ. അലി അൽഹുദൈഫി നടത്തുന്ന പ്രസംഗം 35 ലധികം ഭാഷകളിലേക്ക് തത്സമയം വിവർത്തനം ചെയ്​തു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികളിലേക്ക് ഇസ്‌ലാമി​െൻറ സഹിഷ്ണുതയുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കാനും സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം വർധിപ്പിക്കാനുമായി സൗദി ഭരണകൂടത്തി​െൻറ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇരുഹറം മതകാര്യ ജനറൽ അതോറിറ്റിയാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. ഹജ്ജ് സന്ദേശത്തി​െൻറ ആഗോള മാനവും തീർഥാടകരെ സേവിക്കുന്നതിൽ സൗദിക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.

    ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പ്രക്ഷേപണം ഉറപ്പാക്കാൻ വിവർത്തകർക്കായി പ്രത്യേക സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ബൂത്തുകളും നൂതന സാങ്കേതിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും അതോറിറ്റി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർഥാടകർക്ക് ടെക്​സ്​റ്റ്​, ഓഡിയോ വിവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ, ബസുകൾ, ഹോട്ടൽ സ്ക്രീനുകൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ ക്യൂ.ആർ കോഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.

    സർക്കാർ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് പുറമെ, മാധ്യമ മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ഏകോപനത്തോടെ അന്താരാഷ്​ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും പ്രസംഗം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്​തു. ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷകളിൽ തന്നെ സന്ദേശമെത്തിച്ച് തീർഥാടകരുടെ ആത്മീയ അനുഭവം സമ്പന്നമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് അതോറിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു.

    TAGS:speechtranslationArafat
    News Summary - Arafat speech translated live into more than 35 languages
