cancel camera_alt ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന അമീർ ഹംസക്കൊപ്പം കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകർ By സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴ ദമ്മാം: സൗദിയിൽ മാസങ്ങളായി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെന്‍റിലേറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ മലയാളിയെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കെ.എം.സി.സി നടത്തിയ ശ്രമം വിജയം. ദമ്മാമിലെ അൽമന ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന തിരുവന്തപുരം, ആറ്റിങ്ങൽ, ആലംകോട്​ പണയിൽ വീട്ടിൽ അമീർ ഹംസ (55) വ്യാഴാഴ്​ച രാവിലെ ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ്​ വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തും​. വെന്‍റിലേറ്റർ സംവിധാനവും ഡോക്ടർമാരും നഴ്​സും ടെക്നീഷ്യന്മാരും വിദഗ്​ധ സംഘവും അടങ്ങുന്ന സംഘത്തി​െൻറ സഹായത്തോടെയാണ്​​ അമീർ ഹംസയെ ബുധനാഴ്​ച രാത്രി ദമ്മാം വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന്​ നാട്ടിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോയത്​.

ജുബൈലിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ 30 വർഷമായി ഡ്രൈവറായിരുന്ന അമീർ ഹംസ ഈ വർഷം ജുനവരി 27ന്​ താമസസ്ഥലത്ത്​ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു​. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതവും പക്ഷാഘാതവും സ്ഥിതി ഗുരുതരമാക്കി. ഇതോടെ വെന്‍റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇൻഷുറൻസ്​ പരിരക്ഷയും കമ്പനിയുടെ സഹായവും ലഭ്യമായതോടെ ചികിത്സ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ല. ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചികിത്സ തുടർന്നാൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ്​ ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായം. കൊല്ലം ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പുനയം സുധീർ ആശുപത്രി​യിലെത്തുകയും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യാകമ്മിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്​ തുടക്കം കുറിക്കുകയുമായിരുന്നു. മഹ്​മൂദ്​ പൂക്കാട്, ​ആഷിഖ്​ തൊടിയിൽ എന്നിവരുടെ സഹായം കൂടി കിട്ടിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ അതിവേഗം മുന്നോട്ട്​ നീങ്ങി. 59,000 റിയാലിന്‍റെ ചെലവാണ്​ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്​. ആറ്റിങ്ങൽ എം.എൽ.എ അടുർ പ്രകാശിന്‍റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന്​ രോഗിക്കും അനുഗമിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കും ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കുമുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി നൽകാൻ തയ്യാറായി. വ്യാഴാഴ്​ച രാവിലെ തിരുവന്തപുരത്ത്​ എത്തുന്ന അമീർ ​ഹംസയെ നിംസ്​ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. ലെസീനയാണ്​ അമീർ ഹംസയുടെ ഭാര്യ. കെ.എം.സി.സി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യാ പ്രസിഡന്‍റ്​ മുഹമ്മദ്​ കുട്ടി കോഡൂർ, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ്​ ഹമീദ്​ വടകര തുടങ്ങിയവരും പിന്തുണയുമായി ഒപ്പം നിന്നു. കെ.എം.സി.സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നര വർഷമായി അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ തൃശൂർ സ്വദേശി രാജേഷിനെ നാട്ടിലെത്തിച്ചിട്ട്​ രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്​ പുതിയ ദൗത്യവും വിജയം കാണുന്നത്​. Show Full Article

Amir Hamza, who was on ventilator for eight months in saudi, taken home